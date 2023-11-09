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Posted 9 ноября 2023, 17:52

Published 9 ноября 2023, 17:52

Modified 9 ноября 2023, 17:54

Updated 9 ноября 2023, 17:54

Врач назвала сладости, которые можно есть без страха за фигуру

Врач назвала сладости, которые можно есть без страха за фигуру

9 ноября 2023, 17:52
Фото: Midjourney.
Нутрициолог Элина Гейман посоветовала худеющим есть на десерт ягоды, пастилу и натуральный мармелад, пишет Вечерняя Москва.

При этом в идеале такие сладости лучше приготовить самим дома, чтобы полностью проконтролировать их состав, подчеркнула специалист.

Говоря о пользе ягод для худеющих, Гейман отметила, что они содержат массу полезных микроэлементов и витаминов, в том числе С и витамины группы B, а также минимум сахара.

Домашний мармелад, приготовленный из фруктового сока, может улучшить микрофлору кишечника, что также поспособствует снижению веса. В этом продукте содержатся витамины С, А, Е, D, К и группы В, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий и селен.

Пастила делается из яблочного пюре, а значит богата пектином, который в свою очередь положительно влияет на процессы омоложения, добавила врач. Кроме того, продукт считается низкокалорийным.

Другие специалисты также советуют употреблять худеющим шоколад с содержанием какао не менее 70%.

При этом важно помнить, что и в этом случае нужно соблюдать меру и не увлекаться сладостями, даже если они считаются не вредными для фигуры.

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