Врач назвала сладости, которые можно есть без страха за фигуру

Posted 9 ноября 2023, 17:52
Published 9 ноября 2023, 17:52
Modified 9 ноября 2023, 17:54
Updated 9 ноября 2023, 17:54
При этом в идеале такие сладости лучше приготовить самим дома, чтобы полностью проконтролировать их состав, подчеркнула специалист.
Говоря о пользе ягод для худеющих, Гейман отметила, что они содержат массу полезных микроэлементов и витаминов, в том числе С и витамины группы B, а также минимум сахара.
Домашний мармелад, приготовленный из фруктового сока, может улучшить микрофлору кишечника, что также поспособствует снижению веса. В этом продукте содержатся витамины С, А, Е, D, К и группы В, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий и селен.
Пастила делается из яблочного пюре, а значит богата пектином, который в свою очередь положительно влияет на процессы омоложения, добавила врач. Кроме того, продукт считается низкокалорийным.
Другие специалисты также советуют употреблять худеющим шоколад с содержанием какао не менее 70%.
При этом важно помнить, что и в этом случае нужно соблюдать меру и не увлекаться сладостями, даже если они считаются не вредными для фигуры.