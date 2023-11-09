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Posted 9 ноября 2023, 16:42

Published 9 ноября 2023, 16:42

Modified 9 ноября 2023, 17:28

Updated 9 ноября 2023, 17:28

В московском мусоропроводе нашли младенца

В московском мусоропроводе нашли младенца

9 ноября 2023, 16:42
Фото: 1MI.
Новорожденного обнаружили в мусорном контейнере на первом этаже дома на Вешняковской улице на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

Выяснилось, что это мальчик и его выбросила родная мать. Малыша увидели соседи, которые заметили кровь на лестничной клетке.

Ребенок жив, его увезли в больницу и сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Против женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Ранее в Москве задержали 31-летнюю суррогатную мать, которая за 25 тысяч рублей в месяц и миллион рублей после родов незаконно выносила ребенка клиентке из интернета, а потом раскаялась и явилась с повинной в полицию.

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