В московском мусоропроводе нашли младенца

Posted 9 ноября 2023, 16:42
Published 9 ноября 2023, 16:42
Modified 9 ноября 2023, 17:28
Updated 9 ноября 2023, 17:28
Выяснилось, что это мальчик и его выбросила родная мать. Малыша увидели соседи, которые заметили кровь на лестничной клетке.
Ребенок жив, его увезли в больницу и сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.
Против женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
Ранее в Москве задержали 31-летнюю суррогатную мать, которая за 25 тысяч рублей в месяц и миллион рублей после родов незаконно выносила ребенка клиентке из интернета, а потом раскаялась и явилась с повинной в полицию.