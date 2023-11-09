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Posted 9 ноября 2023, 05:10

Published 9 ноября 2023, 05:10

Modified 9 ноября 2023, 05:17

Updated 9 ноября 2023, 05:17

Стоимость биткойна превысила $36 тыс в первый раз с 6 мая 2022 года

Стоимость биткойна превысила $36 тыс в первый раз с 6 мая 2022 года

9 ноября 2023, 05:10
Фото: 1MI.
Цена биткойна пошла вверх и достигла отметки выше $36 тысяч впервые с начала ноября минувшего года, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, ночью цена биткойна увеличилась на 1,73% и достигла 36 тысяч долларов. Но через некоторое время цена замедлила рост и составила $35,7 тысячи долларов.

Но этот показатель все равно оказался высоким для криптовалюты за последнее время. Дело в том, что цена биткоина превышала отметку $36 тысяч 6 мая 2022 года.

Что будет дальше с этой валютой, пока остается загадкой. У экспертов сложились различные мнения по этому поводу, некоторые считают, что рост продолжится в дальнейшем.

Напомним, что биткоин — это первая и самая популярная в мире криптовалюта. Она, функционирует на основе блокчейна.

#Илья Протвинов#Общество#Цена#Рынок#Биткойн#Криптовалюта
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