Стоимость биткойна превысила $36 тыс в первый раз с 6 мая 2022 года

Posted 9 ноября 2023, 05:10
Published 9 ноября 2023, 05:10
Modified 9 ноября 2023, 05:17
Updated 9 ноября 2023, 05:17
Согласно последним данным, ночью цена биткойна увеличилась на 1,73% и достигла 36 тысяч долларов. Но через некоторое время цена замедлила рост и составила $35,7 тысячи долларов.
Но этот показатель все равно оказался высоким для криптовалюты за последнее время. Дело в том, что цена биткоина превышала отметку $36 тысяч 6 мая 2022 года.
Что будет дальше с этой валютой, пока остается загадкой. У экспертов сложились различные мнения по этому поводу, некоторые считают, что рост продолжится в дальнейшем.
Напомним, что биткоин — это первая и самая популярная в мире криптовалюта. Она, функционирует на основе блокчейна.