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Posted 9 ноября 2023, 18:52

Published 9 ноября 2023, 18:52

Modified 9 ноября 2023, 18:54

Updated 9 ноября 2023, 18:54

Siri научилась говорить на русском языке без интернета

Siri научилась говорить на русском языке без интернета

9 ноября 2023, 18:52
Фото: Midjourney.
В iOS 17 появилась возможность использовать Siri на русском языке без подключения к Сети, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Сообщается, что Siri теперь может работать в оффлайн-режиме, начиная с iPhone XR и iPad Air 3. Без интернета ассистент может включать и выключать будильник, таймер, запускать приложения, производить расчеты на калькуляторе и выполнять другие базовые задачи.

Для более сложных запросов, например, поиска информации или управления умным домом, потребуется подключиться к интернету.

Ранее многие пользователи жаловались, что Siri не может выполнять даже базовые задачи при плохом соединении с интернетом. Теперь голосовым помощником можно пользоваться даже в авиарежиме.

В 2024 году Apple обещала представить «поумневшую» до уровня ChatGPT Siri, которая будет работать на iPhone 16 и последующих гаджетах компании.

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