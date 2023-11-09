Siri научилась говорить на русском языке без интернета

Posted 9 ноября 2023, 18:52
Published 9 ноября 2023, 18:52
Modified 9 ноября 2023, 18:54
Updated 9 ноября 2023, 18:54
Сообщается, что Siri теперь может работать в оффлайн-режиме, начиная с iPhone XR и iPad Air 3. Без интернета ассистент может включать и выключать будильник, таймер, запускать приложения, производить расчеты на калькуляторе и выполнять другие базовые задачи.
Для более сложных запросов, например, поиска информации или управления умным домом, потребуется подключиться к интернету.
Ранее многие пользователи жаловались, что Siri не может выполнять даже базовые задачи при плохом соединении с интернетом. Теперь голосовым помощником можно пользоваться даже в авиарежиме.
В 2024 году Apple обещала представить «поумневшую» до уровня ChatGPT Siri, которая будет работать на iPhone 16 и последующих гаджетах компании.