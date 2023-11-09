Попова заявила о двукратном росте заболеваемости ковидом за последний месяц

Posted 9 ноября 2023, 18:30
Published 9 ноября 2023, 18:30
Modified 9 ноября 2023, 18:46
Updated 9 ноября 2023, 18:46
«Очень быстро растет (число заболевших) ковидом, за последние четыре недели мы видим удвоение заболеваемости», — сказала глава ведомства.
Говоря о факторах роста заболеваемости, Попова отметила, что большую роль играет защита россиян от распространения вируса во время каникул и праздников.
«Мы не ожидаем (пика заболеваемости), мы готовимся (к нему). Пик зависит от очень многих факторов: от праздников, от каникул, от большого количества миграционных активностей. Сейчас идет по нарастающей», — сказала она.
Говоря о коронавирусе «пирола», Попова отметила, что врачи сейчас не видят тяжелого течения этого варианта. Однако первые дни болезни, по ее словам, протекают трудно из-за сильного недомогания.
«Наблюдается высокая температура, и, в общем-то, ощущение разбитости и сильного недомогания присутствует, головная боль сильная», — перечислила симптомы глава ведомства.
Ранее Попова сообщила, что сейчас в России ежедневно регистрируется по 35-36 тысяч заболевших — это вдвое больше, чем месяц назад. Самое большое количество заболевших в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге. Отсюда вирус распространяется по всей стране, и, по словам Поповой, «ситуация рассматривается как начало эпидемии».