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Posted 9 ноября 2023, 18:30

Published 9 ноября 2023, 18:30

Modified 9 ноября 2023, 18:46

Updated 9 ноября 2023, 18:46

Попова заявила о двукратном росте заболеваемости ковидом за последний месяц

Попова заявила о двукратном росте заболеваемости ковидом за последний месяц

9 ноября 2023, 18:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние четыре недели выросла в два раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале Россия-1.

Пик заболеваемости зависит от праздников, каникул и миграционных процессов, уточнила Попова.

«Очень быстро растет (число заболевших) ковидом, за последние четыре недели мы видим удвоение заболеваемости», — сказала глава ведомства.

Говоря о факторах роста заболеваемости, Попова отметила, что большую роль играет защита россиян от распространения вируса во время каникул и праздников.

«Мы не ожидаем (пика заболеваемости), мы готовимся (к нему). Пик зависит от очень многих факторов: от праздников, от каникул, от большого количества миграционных активностей. Сейчас идет по нарастающей», — сказала она.

Говоря о коронавирусе «пирола», Попова отметила, что врачи сейчас не видят тяжелого течения этого варианта. Однако первые дни болезни, по ее словам, протекают трудно из-за сильного недомогания.

«Наблюдается высокая температура, и, в общем-то, ощущение разбитости и сильного недомогания присутствует, головная боль сильная», — перечислила симптомы глава ведомства.

Ранее Попова сообщила, что сейчас в России ежедневно регистрируется по 35-36 тысяч заболевших — это вдвое больше, чем месяц назад. Самое большое количество заболевших в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге. Отсюда вирус распространяется по всей стране, и, по словам Поповой, «ситуация рассматривается как начало эпидемии».

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#Россия#Праздники#Коронавирус#Заболеваемость#Роспотребнадзор#Анна Попова#Пик заболеваемости#Каникулы#Миграционные процессы
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