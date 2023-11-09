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Posted 8 ноября 2023, 22:17

Published 8 ноября 2023, 22:17

Modified 8 ноября 2023, 22:20

Updated 8 ноября 2023, 22:20

Названы три профессии, которые ведут к внезапной смерти

Названы три профессии, которые ведут к внезапной смерти

8 ноября 2023, 22:17
Фото: 1MI.
В ТОП-3 профессий, представители которых рискуют внезапно умереть от инфаркта, оказались начальники, врачи и учителя, пишет «КП» со ссылкой на кардиолога Наталью Гаврилюк.
«В зоне риска внезапных смертей — руководители, учителя, актеры и зачастую сами врачи», — перечислила доктор список «кардиологических профессий».

Всё дело в том, что представители этих профессий часто страдают артериальной гипертензией, одна из причин которой внутреннее напряжение и стресс.

«Конечно, истории со смертью вполне молодых мужчин 45-50 лет всегда ужасны. Среди них немало наших звезд, гибель которых стала полной неожиданностью для всех. Обычно так проявляется инфаркт миокарда у человека, не получавшего терапию. Но в подавляющем большинстве случаев эти истории были предотвратимы. И хотя обычно слово „профилактика“ никак не вяжется с сердечными катастрофами, но, если развернуть эти истории, мы увидим и сигналы, и звоночки, и рычаги для предотвращения сердечной смерти», — предупредила кардиолог.
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#Здоровье#Стресс#Кардиология#Профессии#Внезапная смерть#Артериальная гипертензия
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