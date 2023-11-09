Названы три профессии, которые ведут к внезапной смерти

Posted 8 ноября 2023, 22:17
Published 8 ноября 2023, 22:17
Modified 8 ноября 2023, 22:20
Updated 8 ноября 2023, 22:20
«В зоне риска внезапных смертей — руководители, учителя, актеры и зачастую сами врачи», — перечислила доктор список «кардиологических профессий».
Всё дело в том, что представители этих профессий часто страдают артериальной гипертензией, одна из причин которой внутреннее напряжение и стресс.
«Конечно, истории со смертью вполне молодых мужчин 45-50 лет всегда ужасны. Среди них немало наших звезд, гибель которых стала полной неожиданностью для всех. Обычно так проявляется инфаркт миокарда у человека, не получавшего терапию. Но в подавляющем большинстве случаев эти истории были предотвратимы. И хотя обычно слово „профилактика“ никак не вяжется с сердечными катастрофами, но, если развернуть эти истории, мы увидим и сигналы, и звоночки, и рычаги для предотвращения сердечной смерти», — предупредила кардиолог.