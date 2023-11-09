Как определить потенциально неверную жену по знаку Зодиака

Posted 8 ноября 2023, 21:24
Published 8 ноября 2023, 21:24
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
Гороскопы сбываются далеко не всегда, однако определенные закономерности в звездных предсказаниях есть, говорят астрологи. Ниже ТОП-3 потенциальных изменщиц.
Женщины, рожденные под этим знаком, страстные и обладают повышенной чувственностью. Им очень нелегко сохранять верность одному партнеру. Скорпионы считают, что главное — это чувства и эмоции. И если посторонний мужчина вызвал у них романтическое чувство, вопрос о том, что об этом подумает благоверный, даже не придет даме-Скорпиону в голову.
Девы редко идут на предательство, но они очень легко разрывают свои отношения с мужчинами. Женщина-Дева с высокой вероятностью не будет наставлять рога своему супругу, встречаясь на стороне с другим. Она просто внезапно объявит, что встретила другого и уйдет. Девы очень влюбчивы и испытывают особенное удовольствие от конфетно-букетного периода отношений.
Таким дамам нужен взрыв эмоций. Как только семейная жизнь превращается в скучную и однообразную рутину, женщину-Близнеца начинают привлекать другие мужчины. Унылые серые будни — один из главных страхов женщин, рожденных под этим знаком зодиака.