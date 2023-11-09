Как определить потенциально неверную жену по знаку Зодиака

Женщины, рожденные под этим знаком, страстные и обладают повышенной чувственностью. Им очень нелегко сохранять верность одному партнеру. Скорпионы считают, что главное — это чувства и эмоции. И если посторонний мужчина вызвал у них романтическое чувство, вопрос о том, что об этом подумает благоверный, даже не придет даме-Скорпиону в голову.