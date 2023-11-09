Депутат Госдумы предложил выпороть на Красной площади звёзд, критиковавших СВО

Posted 9 ноября 2023, 11:51
Published 9 ноября 2023, 11:51
Modified 9 ноября 2023, 11:53
Updated 9 ноября 2023, 11:53
«Выпороть их плетью, как следует на Красной площади и чтобы на коленях просили прощения у всех граждан России и президента», — заявил депутат.
Для таких артистов, как Алла Пугачёва и Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) стоит также ввести специальный налоговый режим, добавил Свинцов. По его мнению, если те захотят вернуться в РФ, то следует обязать их отдавать в пользу государства 95% налогов с полученных доходов. Эти деньги должны пойти на поддержку спецоперации, а также многодетных семей и инвалидов. «А 5% могут оставить себе», — не возражает парламентарий.
Напомним, Свинцов получил депутатский мандат после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в 2022 году.