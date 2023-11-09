Частные клиники Крыма отказались делать аборты

При этом приняты меры, призванные убедить женщин отказаться от прерывания беременности. Так, еще 2012 году была введена «неделя тишины» (пауза между обращением женщины за направлением на аборт и самой операцией) и обязательная «предабортная» консультация у психолога или соцработника. В 2025 году Минздрав издал приказ, регламентирующий работу гинекологов. В частности, их обязали демонстрировать пациенткам во время УЗИ изображение эмбриона и включать его сердцебиение.