Частные клиники Крыма отказались делать аборты

Posted 9 ноября 2023, 10:54
Published 9 ноября 2023, 10:54
Modified 9 ноября 2023, 11:08
Updated 9 ноября 2023, 11:08
Сообщается, что ранее местный Минздрав организовал «круглый стол» по этой проблематике, на котором руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации. После чего частные клиники решили последовать этому настоятельному призыву и добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.
Теперь сделать аборт на полуострове можно будет только в госбольницах и после обязательной психологической консультации.
Напомним, аборты в России входят в систему ОМС. Это означает, что их можно сделать легально и бесплатно на сроке до 12 недель по желанию женщины (на более поздних сроках это допускается только по медицинским показаниям).
При этом приняты меры, призванные убедить женщин отказаться от прерывания беременности. Так, еще 2012 году была введена «неделя тишины» (пауза между обращением женщины за направлением на аборт и самой операцией) и обязательная «предабортная» консультация у психолога или соцработника. В 2025 году Минздрав издал приказ, регламентирующий работу гинекологов. В частности, их обязали демонстрировать пациенткам во время УЗИ изображение эмбриона и включать его сердцебиение.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить женщинам за отказ от аборта с последующей передачей ребенка на воспитание государству. Депутат считает, что сохранение жизни ребенка — главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Однако его предложение вызвало многочисленную критику.