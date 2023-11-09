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Posted 9 ноября 2023, 04:33

Published 9 ноября 2023, 04:33

Modified 9 ноября 2023, 04:38

Updated 9 ноября 2023, 04:38

Базу США на востоке Сирии атаковали 15 ракетами

Базу США на востоке Сирии атаковали 15 ракетами

9 ноября 2023, 04:33
Фото: Midjourney.
Не менее 15 ракет выпустили по базе США, которая расположена в Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на иностранный телеканал.

По данным издания, при нападении на американскую военную базу, расположенную возле нефтяного месторождения Эль-Омар, было выпущено не менее 15 ракет. Это произошло рано утром.

Отмечается, что ранее была атакована другая американскую базу в провинции Дейр-эз-Зор, в этом районе находится газовое месторождение Конико. В то время было выпущено шесть ракет.

Какие были повреждения после атак, не раскрывается. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

#Илья Протвинов#Нападение#Происшествия#США
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