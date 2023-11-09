Базу США на востоке Сирии атаковали 15 ракетами

Posted 9 ноября 2023, 04:33
Published 9 ноября 2023, 04:33
Modified 9 ноября 2023, 04:38
Updated 9 ноября 2023, 04:38
По данным издания, при нападении на американскую военную базу, расположенную возле нефтяного месторождения Эль-Омар, было выпущено не менее 15 ракет. Это произошло рано утром.
Отмечается, что ранее была атакована другая американскую базу в провинции Дейр-эз-Зор, в этом районе находится газовое месторождение Конико. В то время было выпущено шесть ракет.
Какие были повреждения после атак, не раскрывается. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.