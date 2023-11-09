Баланин: Цифровизация ОМС — одна из важных задач госбезопасности

Сегодня цифровой полис могут оформить все застрахованные граждане. На данный момент этот формат запросили уже 50 миллионов россиян. При этом бумажный и пластиковый варианты тоже продолжают действовать, но для всех рожденных начиная с 2023 года автоматически будет формироваться полис нового поколения.