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Posted 9 ноября 2023, 09:00

Published 9 ноября 2023, 09:00

Modified 9 ноября 2023, 09:00

Updated 9 ноября 2023, 09:00

Баланин: Цифровизация ОМС — одна из важных задач госбезопасности

Баланин: Цифровизация ОМС — одна из важных задач госбезопасности

9 ноября 2023, 09:00
Фото: 1MI.
Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России проходит цифровую трансформацию. Новые технологии, такие как электронный полис, цифровой профиль пациента, телемедицина, помогли повысить качество и доступность медпомощи.

Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин назвал цифровизацию ОМС важной составляющей нацбезопасности, передает kp.ru.

«Такой подход позволяет обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом», — подчеркивает он.

Сегодня цифровой полис могут оформить все застрахованные граждане. На данный момент этот формат запросили уже 50 миллионов россиян. При этом бумажный и пластиковый варианты тоже продолжают действовать, но для всех рожденных начиная с 2023 года автоматически будет формироваться полис нового поколения.

Другой продукт цифровизации ОМС — государственная информационная система обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), которую ведет фонд ОМС. В рамках такой системы создан единый регистр застрахованных лиц, который участвует в межведомственном взаимодействии с другими информационными системами. В результате такого обмена данными происходит ускорение предоставления госуслуг для граждан.

ГИС ОМС продолжает расширяться путем добавления новых подсистем. Среди них — проект «Цифровой медицинский профиль пациента». По сути, это база данных, в которой будет аккумулироваться максимум информации, имеющей отношение к здоровью человека.

Как рассказал эксперт по ОМС Михаил Пушков, цифровой профиль позволяет пациенту самому посмотреть перечень полученных им медуслуг на портале «Госуслуги». Он рекомендовал обращаться территориальный фонд ОМС, если в этом списке значатся услуги, которых пациент фактически не получал.

Еще одно важное направление цифровизации ОМС — создание сервисов информационного сопровождения застрахованных граждан. Как пояснил Баланин, они позволяют информировать пациентов на диспансерном наблюдении о прохождении необходимых медицинских мероприятий.

«Все это позволит снизить риски обострений, рецидива заболеваний, повысить качество медпомощи и в конечном счете увеличить продолжительность жизни граждан», — пояснил Баланин.

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