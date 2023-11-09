Баланин: Цифровизация ОМС — одна из важных задач госбезопасности

Posted 9 ноября 2023, 09:00
Published 9 ноября 2023, 09:00
Modified 9 ноября 2023, 09:00
Updated 9 ноября 2023, 09:00
Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин назвал цифровизацию ОМС важной составляющей нацбезопасности, передает kp.ru.
«Такой подход позволяет обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом», — подчеркивает он.
Сегодня цифровой полис могут оформить все застрахованные граждане. На данный момент этот формат запросили уже 50 миллионов россиян. При этом бумажный и пластиковый варианты тоже продолжают действовать, но для всех рожденных начиная с 2023 года автоматически будет формироваться полис нового поколения.
Другой продукт цифровизации ОМС — государственная информационная система обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), которую ведет фонд ОМС. В рамках такой системы создан единый регистр застрахованных лиц, который участвует в межведомственном взаимодействии с другими информационными системами. В результате такого обмена данными происходит ускорение предоставления госуслуг для граждан.
ГИС ОМС продолжает расширяться путем добавления новых подсистем. Среди них — проект «Цифровой медицинский профиль пациента». По сути, это база данных, в которой будет аккумулироваться максимум информации, имеющей отношение к здоровью человека.
Как рассказал эксперт по ОМС Михаил Пушков, цифровой профиль позволяет пациенту самому посмотреть перечень полученных им медуслуг на портале «Госуслуги». Он рекомендовал обращаться территориальный фонд ОМС, если в этом списке значатся услуги, которых пациент фактически не получал.
Еще одно важное направление цифровизации ОМС — создание сервисов информационного сопровождения застрахованных граждан. Как пояснил Баланин, они позволяют информировать пациентов на диспансерном наблюдении о прохождении необходимых медицинских мероприятий.
«Все это позволит снизить риски обострений, рецидива заболеваний, повысить качество медпомощи и в конечном счете увеличить продолжительность жизни граждан», — пояснил Баланин.