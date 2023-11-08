Юный Кадыров пришел на очередное награждение с золотым пистолетом

Оружие можно увидеть в кобуре Адама Кадырова. Очередная награда, которую он получил, стала уже пятой за месяц. Ранее юный Кадыров получил орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой, «За заслуги перед Уммой» I степени, «Дуслык» в Татарстане и звание Героя Чечни.