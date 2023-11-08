Юный Кадыров пришел на очередное награждение с золотым пистолетом

Posted 8 ноября 2023, 11:03
Published 8 ноября 2023, 11:03
Modified 8 ноября 2023, 23:09
Updated 8 ноября 2023, 23:09
Оружие можно увидеть в кобуре Адама Кадырова. Очередная награда, которую он получил, стала уже пятой за месяц. Ранее юный Кадыров получил орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой, «За заслуги перед Уммой» I степени, «Дуслык» в Татарстане и звание Героя Чечни.
Ранее Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.