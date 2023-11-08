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Posted 8 ноября 2023, 11:03

Published 8 ноября 2023, 11:03

Modified 8 ноября 2023, 23:09

Updated 8 ноября 2023, 23:09

Юный Кадыров пришел на очередное награждение с золотым пистолетом

Юный Кадыров пришел на очередное награждение с золотым пистолетом

8 ноября 2023, 11:03
Фото: 1MI.
Сын главы Чечни Адам Кадыров пришел к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову на награждение орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» не с простым, а с золотым пистолетом. Подтверждающее видео было опубликовано в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

Оружие можно увидеть в кобуре Адама Кадырова. Очередная награда, которую он получил, стала уже пятой за месяц. Ранее юный Кадыров получил орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой, «За заслуги перед Уммой» I степени, «Дуслык» в Татарстане и звание Героя Чечни.

Ранее Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

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