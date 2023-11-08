newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября 2023, 20:20

Published 8 ноября 2023, 20:20

Modified 8 ноября 2023, 20:22

Updated 8 ноября 2023, 20:22

В Южной Корее робот принял сотрудника завода за коробку и убил его

В Южной Корее робот принял сотрудника завода за коробку и убил его

8 ноября 2023, 20:20
Фото: 1MI.
40-летний работник тестировал робота, который должен был погрузить коробку с болгарским перцем на поддон. Но произошла техническая ошибка и жертвой искусственной руки стал человек, пишет Yonhap.

Идентифицировав сотрудника завода в качестве картонной коробки, робот прижал его к конвейерной ленте да так сильно, что раздробил ему грудь и лицо. Пострадавшего пытались спасти в больнице, но он скончался от полученных травм.

Сообщается, что до этого ЧП у робота возникли проблемы с датчиком.

Отмечается, что это не первый подобный несчастный случай в Южной Корее. Так, весной мужчина получил серьезные травмы из-за робота на заводе автозапчастей.

#Происшествия#Робототехника#Смерть#Происшествие#Южная Корея#Промышленный робот#Датчик#Конвейерная лента
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика