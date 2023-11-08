В Южной Корее робот принял сотрудника завода за коробку и убил его

Posted 8 ноября 2023, 20:20
Published 8 ноября 2023, 20:20
Modified 8 ноября 2023, 20:22
Updated 8 ноября 2023, 20:22
Идентифицировав сотрудника завода в качестве картонной коробки, робот прижал его к конвейерной ленте да так сильно, что раздробил ему грудь и лицо. Пострадавшего пытались спасти в больнице, но он скончался от полученных травм.
Сообщается, что до этого ЧП у робота возникли проблемы с датчиком.
Отмечается, что это не первый подобный несчастный случай в Южной Корее. Так, весной мужчина получил серьезные травмы из-за робота на заводе автозапчастей.