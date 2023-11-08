В Калининграде вор украл деньги из женской сумки, а потом их съел

Posted 8 ноября 2023, 18:54
Published 8 ноября 2023, 18:54
Modified 8 ноября 2023, 20:48
Updated 8 ноября 2023, 20:48
Вор положил глаз на сумку продавщицы в местном кафе, а когда та вышла из зала, он похитил имеющуюся наличность. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу и на всякий случай заперла дверь заведения изнутри.
К этому моменту преступник еще не успел покинуть кафе, часть денег он спрятал за трубой в туалете. А пять тысяч попытался съесть.
Прибывшие на место полицейские задержали вора. Им оказался ранее судимый 33-летний калининградец. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Всего он украл семь тысяч рублей.