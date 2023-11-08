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Posted 8 ноября 2023, 18:54

Published 8 ноября 2023, 18:54

Modified 8 ноября 2023, 20:48

Updated 8 ноября 2023, 20:48

В Калининграде вор украл деньги из женской сумки, а потом их съел

В Калининграде вор украл деньги из женской сумки, а потом их съел

8 ноября 2023, 18:54
Фото: Midjourney.
Преступник пошёл на отчаянный шаг, чтобы избежать ответственности. Об инциденте сообщили в региональном УМВД.

Вор положил глаз на сумку продавщицы в местном кафе, а когда та вышла из зала, он похитил имеющуюся наличность. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу и на всякий случай заперла дверь заведения изнутри.

К этому моменту преступник еще не успел покинуть кафе, часть денег он спрятал за трубой в туалете. А пять тысяч попытался съесть.

Прибывшие на место полицейские задержали вора. Им оказался ранее судимый 33-летний калининградец. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Всего он украл семь тысяч рублей.

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