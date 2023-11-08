Скончался актер из фильма «Джентельмены удачи»

Posted 8 ноября 2023, 04:41
Published 8 ноября 2023, 04:41
Modified 8 ноября 2023, 04:43
Updated 8 ноября 2023, 04:43
По информации издания, он ушел из жизни 6 ноября. Причины его смерти неизвестны.
За свою долгую карьеру Яббаров сыграл множество ролей в классических фильмах советской эпохи. Он дебютировал в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой», где ярко отобразил образ сектанта. Российскому зрителю он запомнился прежде всего ролью Митяя в фильме «Джентльмены удачи».
В 1996 году Яббаров получил звание заслуженного артиста России и присоединился к труппе Государственного театра киноактера.
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