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Posted 8 ноября 2023, 04:41

Published 8 ноября 2023, 04:41

Modified 8 ноября 2023, 04:43

Updated 8 ноября 2023, 04:43

Скончался актер из фильма «Джентельмены удачи»

Скончался актер из фильма «Джентельмены удачи»

8 ноября 2023, 04:41
Фото: 1MI.
Анатолий Яббаров, известный актер театра и кино, скончался в возрасте 87 лет, сообщает Life.ру.

По информации издания, он ушел из жизни 6 ноября. Причины его смерти неизвестны.

За свою долгую карьеру Яббаров сыграл множество ролей в классических фильмах советской эпохи. Он дебютировал в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой», где ярко отобразил образ сектанта. Российскому зрителю он запомнился прежде всего ролью Митяя в фильме «Джентльмены удачи».

В 1996 году Яббаров получил звание заслуженного артиста России и присоединился к труппе Государственного театра киноактера.

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