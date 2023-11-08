Пугачёва готова выступить в Москве за $500 000. Позовут?

Posted 8 ноября 2023, 10:42
Published 8 ноября 2023, 10:42
Modified 8 ноября 2023, 11:51
Updated 8 ноября 2023, 11:51
По сравнению с 2020 годом прайс за выступление Примадонны взлетел на $150 000 — это без учёта дороги, проживания и прочих условий райдера. Охотнее всего Пугачёва готова выступать на Кипре и в Дубае.
Но якобы согласна приехать и в Москву с условием, что организаторы ее выступления сумеют сделать всё «качественно и тайно — без появления информации в СМИ, провокаций и съёмок на телефоны».
Ранее сообщалось, что Пугачёва на несколько дней вернулась в Россию, однако точная цель ее визита осталась неизвестна. При этом SHOT утверждает, что во время приезда в Россию Пугачёва записала на студии в Твери три новых песни.