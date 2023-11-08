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Posted 8 ноября 2023, 10:42

Published 8 ноября 2023, 10:42

Modified 8 ноября 2023, 11:51

Updated 8 ноября 2023, 11:51

Пугачёва готова выступить в Москве за $500 000. Позовут?

Пугачёва готова выступить в Москве за $500 000. Позовут?

8 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI.
Певица Алла Пугачёва планирует кратковременно вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры уже подыскивают для нее сессионных музыкантов и обновляют райдер — с рекордным гонораром в полмиллиона долларов, узнал Mash.

По сравнению с 2020 годом прайс за выступление Примадонны взлетел на $150 000 — это без учёта дороги, проживания и прочих условий райдера. Охотнее всего Пугачёва готова выступать на Кипре и в Дубае.

Но якобы согласна приехать и в Москву с условием, что организаторы ее выступления сумеют сделать всё «качественно и тайно — без появления информации в СМИ, провокаций и съёмок на телефоны».

Ранее сообщалось, что Пугачёва на несколько дней вернулась в Россию, однако точная цель ее визита осталась неизвестна. При этом SHOT утверждает, что во время приезда в Россию Пугачёва записала на студии в Твери три новых песни.

Стало известно, зачем Пугачева возвращалась в Россию
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#Культура#Пожар#Происшествия#Москва#Алла Пугачёва#МТС
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