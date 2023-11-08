Назван самый полезный овощ

Posted 7 ноября 2023, 22:20
Published 7 ноября 2023, 22:20
Modified 7 ноября 2023, 22:22
Updated 7 ноября 2023, 22:22
Оказалось, что речь идет о капусте, употребление которой положительно влияет на пищеварительную систему из-за высокого содержания в ней клетчатки. Последняя относится к нерастворимым пищевым волокнам, которые нормализуют стул.
Капуста богата и витамином С — он улучшает всасывание железа и усвоение кальция в организме, а также снижает уровень холестерина. Известно также об антиоксидантных свойствах этого витамина, то есть помимо всего прочего употребление в пищу капусты поможет защитить клетки от износа из-за окислительного стресса.
Кроме того, капуста также богата витамином А и калием, отвечающим за правильное функционирование сердечной мышцы. Калий участвует в сокращении сердечной мышцы и обеспечивает стабильность артериального давления, а витамин А (ретинол) важен для иммунитета, здоровья глаз и кожи.