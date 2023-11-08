Назван самый полезный овощ

Капуста богата и витамином С — он улучшает всасывание железа и усвоение кальция в организме, а также снижает уровень холестерина. Известно также об антиоксидантных свойствах этого витамина, то есть помимо всего прочего употребление в пищу капусты поможет защитить клетки от износа из-за окислительного стресса.