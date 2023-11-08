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Posted 7 ноября 2023, 22:20

Published 7 ноября 2023, 22:20

Modified 7 ноября 2023, 22:22

Updated 7 ноября 2023, 22:22

Назван самый полезный овощ

Назван самый полезный овощ

7 ноября 2023, 22:20
Фото: Midjourney.
Американский диетолог Стефани Маккерчер рассказала, какой овощ наиболее благотворно влияет на наше здоровье, а именно на пищеварительную систему и сердечную мышцу, пишет Daily Mail.

Оказалось, что речь идет о капусте, употребление которой положительно влияет на пищеварительную систему из-за высокого содержания в ней клетчатки. Последняя относится к нерастворимым пищевым волокнам, которые нормализуют стул.

Капуста богата и витамином С — он улучшает всасывание железа и усвоение кальция в организме, а также снижает уровень холестерина. Известно также об антиоксидантных свойствах этого витамина, то есть помимо всего прочего употребление в пищу капусты поможет защитить клетки от износа из-за окислительного стресса.

Кроме того, капуста также богата витамином А и калием, отвечающим за правильное функционирование сердечной мышцы. Калий участвует в сокращении сердечной мышцы и обеспечивает стабильность артериального давления, а витамин А (ретинол) важен для иммунитета, здоровья глаз и кожи.

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#Иммунитет#Питание#Кожа#Калий#Холестерин#Клетчатка#Капуста#Пищеварение#Сердечная мышца#Витамин С#Витамин А#Глаза
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