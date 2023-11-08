Как не попасть в лапы мошенников, отправившись на ужин с девушкой из интернета

Девушки, в том числе несовершеннолетние знакомились с парнями в соцсетях и приглашали их на свидание в одно из заведений, работающих в районе станций метро ВДНХ и Алексеевская. У такого пункта общепита могло даже не быть вывески, но там якобы предлагалась вкусная, домашняя еда.