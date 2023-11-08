Как не попасть в лапы мошенников, отправившись на ужин с девушкой из интернета

Posted 8 ноября 2023, 16:25
Published 8 ноября 2023, 16:25
Modified 8 ноября 2023, 16:27
Updated 8 ноября 2023, 16:27
Девушки, в том числе несовершеннолетние знакомились с парнями в соцсетях и приглашали их на свидание в одно из заведений, работающих в районе станций метро ВДНХ и Алексеевская. У такого пункта общепита могло даже не быть вывески, но там якобы предлагалась вкусная, домашняя еда.
Затем ухажерам выставляли счет на десятки тысяч рублей, хотя это был отнюдь не ресторанный уровень. Если они отказывались, то в ход шла дубина — при каждом таком заведении оказывались специально обученные бойцы.
За год по такой схеме удалось надурить более 500 человек. Полученная прибыль делилась между заведением и девушками. Сообщается, что за вечер одна девушка могла принести кафе до 150 тысяч рублей.
Участниками банды были как минимум 35 человек, а организаторами — выходцы из Армении, которых уже отправили в СИЗО.