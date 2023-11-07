Врач перечислил быстрые способы избавления от икоты

Posted 7 ноября 2023, 20:52
Published 7 ноября 2023, 20:52
Modified 7 ноября 2023, 20:54
Updated 7 ноября 2023, 20:54
Если икота возникла из-за стресса, помочь может задержка дыхания, сказал врач.
«В таком случае нужно задержать дыхание на 10-20 секунд, а затем сделать плавный, медленный выдох. Для достижения эффекта упражнение нужно повторить несколько раз», — посоветовал специалист.
Еще один способ — высунуть язык максимально далеко и задержать в таком положении на некоторое время».
В некоторых случаях можно попробовать надавить на корень языка, чтобы организм переключился с икоты на рвотный рефлекс. Однако с подобным приемом следует быть осторожнее — не стоит применять его сразу после еды.
«От икоты может избавить раздражение вкусовых рецепторов. Стимулировать их активную работу можно чем-то, что обладает очень ярким вкусом: лимоном, солью, сахаром и так далее. Чтобы этот способ подействовал, продукт нужно некоторое время подержать во рту.
Существует способ с затыканием ушей, который можно использовать самостоятельно или в сочетании с глотками холодной воды. Нужно закрывать уши полностью (на 20—30 секунд) или просто надавливать на мягкую зону, расположенную за мочками, объяснил гастроэнтеролог.
От икоты можно избавиться и с помощью холодной воды, которую надо пить мелкими глотками или через трубочку. Так организм отвлечется на более важный — сокращения пищевода.
Способов много, стоит попробовать все и выбрать наиболее эффективный для себя.