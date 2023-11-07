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Posted 7 ноября 2023, 20:52

Published 7 ноября 2023, 20:52

Modified 7 ноября 2023, 20:54

Updated 7 ноября 2023, 20:54

Врач перечислил быстрые способы избавления от икоты

Врач перечислил быстрые способы избавления от икоты

7 ноября 2023, 20:52
Фото: Midjourney.
Есть несколько простых способов, как победить кратковременную икоту, рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов «Газете. Ru».

Если икота возникла из-за стресса, помочь может задержка дыхания, сказал врач.

«В таком случае нужно задержать дыхание на 10-20 секунд, а затем сделать плавный, медленный выдох. Для достижения эффекта упражнение нужно повторить несколько раз», — посоветовал специалист.

Еще один способ — высунуть язык максимально далеко и задержать в таком положении на некоторое время».

В некоторых случаях можно попробовать надавить на корень языка, чтобы организм переключился с икоты на рвотный рефлекс. Однако с подобным приемом следует быть осторожнее — не стоит применять его сразу после еды.

«От икоты может избавить раздражение вкусовых рецепторов. Стимулировать их активную работу можно чем-то, что обладает очень ярким вкусом: лимоном, солью, сахаром и так далее. Чтобы этот способ подействовал, продукт нужно некоторое время подержать во рту.

Существует способ с затыканием ушей, который можно использовать самостоятельно или в сочетании с глотками холодной воды. Нужно закрывать уши полностью (на 20—30 секунд) или просто надавливать на мягкую зону, расположенную за мочками, объяснил гастроэнтеролог.

От икоты можно избавиться и с помощью холодной воды, которую надо пить мелкими глотками или через трубочку. Так организм отвлечется на более важный — сокращения пищевода.

Способов много, стоит попробовать все и выбрать наиболее эффективный для себя.

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