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Posted 7 ноября 2023, 19:22

Published 7 ноября 2023, 19:22

Modified 7 ноября 2023, 19:24

Updated 7 ноября 2023, 19:24

Как замедлить старение на несколько лет — 8 шагов

Как замедлить старение на несколько лет — 8 шагов

7 ноября 2023, 19:22
Фото: Midjourney.
Поддержание и укрепление здоровья сердечно-сосудистой системы способно замедлить темпы биологического старения на срок до шести лет, пишет The Guardian.

Это рекомендации, которых советуют придерживаться американские учёные всем желающим отсрочить старость: поддержание массы тела, уровня сахара в крови, холестерина и кровяного давления при одновременном соблюдении здорового режима сна и питания, а также регулярной физической активности и отказе от курения.

Результаты исследования основаны на данных более чем 6500 взрослых со средним возрастом 47 лет и были представлены на научной конференции Американской ассоциации сердца (AHA) в Филадельфии.

Исследователи заявили, что люди с наилучшим состоянием сердечно–сосудистой системы были биологически моложе примерно на шесть лет, чем их фактический возраст.

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#Здоровье#Здоровое питание#Замедление старения#Холестерин#Масса тела#Уровень сахара в крови#Кровяное давление#Здоровый режим сна#Регулярная физическая активность#Отказ от курения#Исследования#Американская ассоциация сердца
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