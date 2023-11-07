Как замедлить старение на несколько лет — 8 шагов

Это рекомендации, которых советуют придерживаться американские учёные всем желающим отсрочить старость: поддержание массы тела, уровня сахара в крови, холестерина и кровяного давления при одновременном соблюдении здорового режима сна и питания, а также регулярной физической активности и отказе от курения.