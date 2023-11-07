Как замедлить старение на несколько лет — 8 шагов

Posted 7 ноября 2023, 19:22
Published 7 ноября 2023, 19:22
Modified 7 ноября 2023, 19:24
Updated 7 ноября 2023, 19:24
Это рекомендации, которых советуют придерживаться американские учёные всем желающим отсрочить старость: поддержание массы тела, уровня сахара в крови, холестерина и кровяного давления при одновременном соблюдении здорового режима сна и питания, а также регулярной физической активности и отказе от курения.
Результаты исследования основаны на данных более чем 6500 взрослых со средним возрастом 47 лет и были представлены на научной конференции Американской ассоциации сердца (AHA) в Филадельфии.
Исследователи заявили, что люди с наилучшим состоянием сердечно–сосудистой системы были биологически моложе примерно на шесть лет, чем их фактический возраст.