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Posted 7 ноября 2023, 10:12

Published 7 ноября 2023, 10:12

Modified 7 ноября 2023, 10:51

Updated 7 ноября 2023, 10:51

Гастроэнтеролог рассказала, как часто можно пить кофе

Гастроэнтеролог рассказала, как часто можно пить кофе

7 ноября 2023, 10:12
Фото: 1MI.
Суточная доза кофеина для человека не должна превышать 200 миллиграммов, сообщила гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она рассказала изданию News.ру, что нормальная суточная доза кофеина не должна превышать 100-200 мг. Врач объясняет, что многие люди начинают пить больше кофе осенью, когда чувствуют снижение энергии и хотят быстро проснуться.

Но это может вызвать проблемы со здоровьем, так как кофеин повышает пульс, расширяет кровеносные сосуды и стимулирует центральную нервную систему. Превышение рекомендуемой дозы кофеина может привести к проблемам с желудком и изжогой.

Для тех, кто страдает от язвы или гастрита, врач советует полностью избегать употребления кофейных напитков. Кроме того, она рекомендует не пить кофе за несколько часов до сна. Вместо кофе она советует иногда пить цикорий, который имеет сладковатый вкус и не требует добавления сахара.

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#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Гастрит#Сон#Кофе#Гастроэнтеролог
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