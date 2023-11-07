Гастроэнтеролог рассказала, как часто можно пить кофе

Но это может вызвать проблемы со здоровьем, так как кофеин повышает пульс, расширяет кровеносные сосуды и стимулирует центральную нервную систему. Превышение рекомендуемой дозы кофеина может привести к проблемам с желудком и изжогой.



Для тех, кто страдает от язвы или гастрита, врач советует полностью избегать употребления кофейных напитков. Кроме того, она рекомендует не пить кофе за несколько часов до сна. Вместо кофе она советует иногда пить цикорий, который имеет сладковатый вкус и не требует добавления сахара.