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Posted 7 ноября 2023, 20:29

Published 7 ноября 2023, 20:29

Modified 7 ноября 2023, 20:31

Updated 7 ноября 2023, 20:31

Фильм о жизни Соловецкого монастыря получил главную награду на кинофестивале в США

Фильм о жизни Соловецкого монастыря получил главную награду на кинофестивале в США

7 ноября 2023, 20:29
Фото: 1MI.
Документальный фильм «Святой архипелаг» режиссера Сергея Дебижева получил главный приз на кинофестивале Great Lakes Christian Film Festival в США, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Кинолента также победила в номинациях «Самый лучший фильм кинофестиваля», «Лучший документальный фильм, Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка к фильму» в категории «Международные документальные фильмы», добавила Любимова.

По ее словам, картину сняли при поддержке Минкультуры России, а музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов.

Отметим, фильм уже восемь месяцев находится в прокате в РФ и завоевал более 30 наград.

В картине поднимаются вопросы о духовной жизни человека, о религиозной традиции в современном мире, влиянии веры в Бога на жизнь людей.

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