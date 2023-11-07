Фильм о жизни Соловецкого монастыря получил главную награду на кинофестивале в США

Posted 7 ноября 2023, 20:29
Published 7 ноября 2023, 20:29
Modified 7 ноября 2023, 20:31
Updated 7 ноября 2023, 20:31
Кинолента также победила в номинациях «Самый лучший фильм кинофестиваля», «Лучший документальный фильм, Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка к фильму» в категории «Международные документальные фильмы», добавила Любимова.
По ее словам, картину сняли при поддержке Минкультуры России, а музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов.
Отметим, фильм уже восемь месяцев находится в прокате в РФ и завоевал более 30 наград.
В картине поднимаются вопросы о духовной жизни человека, о религиозной традиции в современном мире, влиянии веры в Бога на жизнь людей.