Экология в Норильске улучшится благодаря «Серной программе» «Норникеля»

Цеха, которые практически соответствуют по размерам производственным, были специально оборудованы для реализации нового экопроекта. Когда в Красноярском крае запустят новые мощности по утилизации диоксида серы, лишь на одном Надеждинском заводе будут производить около 4 млн тонн гипса в год — приблизительно столько же выпускают сейчас все вместе взятые профильные предприятия страны.