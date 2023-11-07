Экология в Норильске улучшится благодаря «Серной программе» «Норникеля»

Posted 7 ноября 2023, 17:52
Published 7 ноября 2023, 17:52
Modified 25 июля, 21:46
Updated 25 июля, 21:46
Невзирая на то, что промышленность является двигателем развития современной цивилизации, крупные предприятия наносят ощутимый урон окружающей среде.
Недавно Норильск пополнил список промышленных городов, на производствах которых постепенно интегрируются инновационные технологии, позволяющие в корне изменить представления о поддержании нормальной экологической обстановки. При этом закрывать заводы нет необходимости. Об этом информирует newizv.ru.
Диоксид серы преобладает среди прочих вредных веществ, выбрасываемых в воздух предприятиями Норильска. «Серную программу», к реализации которой приступил «Норникель», разработали специально для решения данного экологического вопроса.
Диоксид серы, образующийся в процессе производства «зеленых металлов» — меди, никеля, кобальта и палладия, позволяет развивать в мире неатомную, водородную энергетику. Металлы, выпускаемые на предприятиях «Норникеля», применяются в экологичных технологиях: электромобилях и электрогенераторах, работающих на возобновляемых источниках.
Кобальт и медь, которые производятся на территории Красноярского края, играют важную роль в сфере развития мировой возобновляемой энергетики, несмотря на все отрицательные эффекты процесса их производства. Развитие отрасли возобновляемых энергетических источников может спасти нашу планету от климатического коллапса.
Невзирая на множество плюсов, которое имеет наличие у государства развитого промышленного сектора, экологическую обстановку в Норильске следует незамедлительно исправлять. Разработанная в «Норникеле» комплексная программа, нацеленная на минимизацию объемов выбросов диоксида серы, способствует улучшению экологической обстановки в городе и очищению воздуха.
Производственные мощности прежнего никелевого завода переместили на другие площадки, за пределы города. После этого объемы загрязнения воздуха в Норильске снизились на 30%. Сейчас в городе внедряют инновационную технологию, которая позволит наконец решить проблему загрязнения воздуха, добившись минимизации выбросов в атмосферу.
В соответствии с новой методикой диоксид серы улавливается и затем перерабатывается в серную кислоту, которую нейтрализуют с помощью известняка. В результате этих процессов получается абсолютно безопасный и нейтральный материал с экологической точки зрения — гипс.
Экологический проект «Серная программа», который является частью федерального проекта «Чистый воздух», будет действовать в масштабах всей России.
Согласно заявлению, сделанному главой «Норникеля» Владимиром Потаниным, даже после установления антироссийских санкций в Красноярском крае не свернули программу для улучшения экологической обстановки.
Цеха, которые практически соответствуют по размерам производственным, были специально оборудованы для реализации нового экопроекта. Когда в Красноярском крае запустят новые мощности по утилизации диоксида серы, лишь на одном Надеждинском заводе будут производить около 4 млн тонн гипса в год — приблизительно столько же выпускают сейчас все вместе взятые профильные предприятия страны.
При содействии крупнейшего отечественного производителя строительно-отделочных материалов «Волма» в «Норникеле» уже провели испытания первых выпущенных на мощностях «Серной программы» партий гипса. В ходе испытаний подтвердилась пригодность материала для изготовления строительных смесей.