Врач рассказал, вредно ли есть пищу из микроволновки

«Росбалт» со ссылкой на слова диетолога Дуэйна Меллора пишет, что уничтожение питательных веществ в продуктах происходит при любом способе тепловой обработки пищи — при варке, запекании, жарке или приготовлении на пару. Однако, так как процесс нагревания в микроволновке занимает всего несколько минут, этот способ приготовления в большей степени сохраняет необходимые для костей, мышц, сердца и пищеварительной системы вещества, такие как витамин С, клетчатка, калий и магний.



По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, электромагнитные волны, создаваемые магнитроном, который заставляет молекулы воды в пище двигаться и, таким образом, нагревать ее, остаются внутри устройства благодаря специальным экранам и сеткам. Они также не могут «оседать в пище».