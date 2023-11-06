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Posted 6 ноября 2023, 18:10

Published 6 ноября 2023, 18:10

Modified 6 ноября 2023, 18:15

Updated 6 ноября 2023, 18:15

Врач рассказал, вредно ли есть пищу из микроволновки

Врач рассказал, вредно ли есть пищу из микроволновки

6 ноября 2023, 18:10
Фото: 1MI.
Врачи и специалисты по питанию опровергли распространенные мифы, которые существуют в отношении микроволновых печей.

«Росбалт» со ссылкой на слова диетолога Дуэйна Меллора пишет, что уничтожение питательных веществ в продуктах происходит при любом способе тепловой обработки пищи — при варке, запекании, жарке или приготовлении на пару. Однако, так как процесс нагревания в микроволновке занимает всего несколько минут, этот способ приготовления в большей степени сохраняет необходимые для костей, мышц, сердца и пищеварительной системы вещества, такие как витамин С, клетчатка, калий и магний.

По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, электромагнитные волны, создаваемые магнитроном, который заставляет молекулы воды в пище двигаться и, таким образом, нагревать ее, остаются внутри устройства благодаря специальным экранам и сеткам. Они также не могут «оседать в пище».

Издание уточнило, что нельзя использовать пластиковую посуду, если она не имеет соответствующей маркировки.

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#Илья Протвинов#Общество#Вода#Диетолог#Мифы#Калий#Вред#Магний#Клетчатка
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