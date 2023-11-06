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Posted 6 ноября 2023, 17:54

Published 6 ноября 2023, 17:54

Modified 6 ноября 2023, 18:01

Updated 6 ноября 2023, 18:01

Стало известно, зачем Пугачева возвращалась в Россию

Стало известно, зачем Пугачева возвращалась в Россию

6 ноября 2023, 17:54
Фото: 1MI.
Певица Алла Пугачева приезжала в Россию для решения нескольких вопросов, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации Telegram-канала Mash, певица Алла Пугачева ненадолго возвращалась в Россию. Она уже покинула страну после решения нескольких вопросов.

«По данным СМИ, ее приезд был связан с встречей с потенциальным покупателем замка в Грязи, а также с решением проблемы задолженности по налогам на ее дом. Кроме того, она намеревалась посетить врачей, которые наблюдали за ее здоровьем», — сказано в сообщении.

Отмечается, артистка после села на поезд Москва — Псков, а из Пскова добралась до КПП и теперь находится в Латвии.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Москва#Алла Пугачёва#Псков
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