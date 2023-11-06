Стало известно, зачем Пугачева возвращалась в Россию

Posted 6 ноября 2023, 17:54
Published 6 ноября 2023, 17:54
Modified 6 ноября 2023, 18:01
Updated 6 ноября 2023, 18:01
Согласно информации Telegram-канала Mash, певица Алла Пугачева ненадолго возвращалась в Россию. Она уже покинула страну после решения нескольких вопросов.
«По данным СМИ, ее приезд был связан с встречей с потенциальным покупателем замка в Грязи, а также с решением проблемы задолженности по налогам на ее дом. Кроме того, она намеревалась посетить врачей, которые наблюдали за ее здоровьем», — сказано в сообщении.
Отмечается, артистка после села на поезд Москва — Псков, а из Пскова добралась до КПП и теперь находится в Латвии.