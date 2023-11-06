Стало известно, зачем Пугачева возвращалась в Россию

«По данным СМИ, ее приезд был связан с встречей с потенциальным покупателем замка в Грязи, а также с решением проблемы задолженности по налогам на ее дом. Кроме того, она намеревалась посетить врачей, которые наблюдали за ее здоровьем», — сказано в сообщении.