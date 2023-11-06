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Posted 6 ноября 2023, 18:16

Published 6 ноября 2023, 18:16

Modified 6 ноября 2023, 18:20

Updated 6 ноября 2023, 18:20

Стали известны три самых полезных осенних продукта

Стали известны три самых полезных осенних продукта

6 ноября 2023, 18:16
Фото: 1MI.
Известно, что в течение осени есть несколько продуктов, которые могут быть очень полезными для нашего организма. Диетолог Елена Тихомирова рассказала о трех таких продуктах.

Она рассказала «Известиям», что нужно добавить в рацион тыкву. Этот овощ богат клетчаткой и содержит много витамина А, который играет важную роль в выработке гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета.

Во-вторых, свекла. Она содержит антоцианы, которые помогают нашему организму уменьшить воздействие стресса. Кроме того, антоцианы могут замедлить процессы старения.

И наконец, третий продукт — белокочанная капуста. В ней содержатся вещества, которые могут помочь предотвратить развитие рака груди у женщин. Капуста также богата витамином U, который способствует заживлению и полезен для профилактики гастрита и язвы желудка.

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#Илья Протвинов#Общество#Иммунитет#Гастрит#Старение#Стресс#Клетчатка
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