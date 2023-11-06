Стали известны три самых полезных осенних продукта

Она рассказала «Известиям», что нужно добавить в рацион тыкву. Этот овощ богат клетчаткой и содержит много витамина А, который играет важную роль в выработке гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета.



Во-вторых, свекла. Она содержит антоцианы, которые помогают нашему организму уменьшить воздействие стресса. Кроме того, антоцианы могут замедлить процессы старения.



И наконец, третий продукт — белокочанная капуста. В ней содержатся вещества, которые могут помочь предотвратить развитие рака груди у женщин. Капуста также богата витамином U, который способствует заживлению и полезен для профилактики гастрита и язвы желудка.