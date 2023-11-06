Математик рассчитал, когда может закончиться СВО



Учёный исходил из предположения, что все события в мире происходят циклично и поддаются математическому анализу и прогнозированию. В результате своих исследований, Кваша пришел к выводу, что спецоперация завершится в 2025 году. Учёный уверен, что именно Россия станет победителем.



Кроме того, Григорий Кваша считает, что до 2053 года не будет кардинальных изменений в политической власти и революций. По его словам, страна будет постепенно присоединять новые территории.



Что же касается Европы и США, прогнозы для них не так оптимистичны. Кваша предсказывает тяжелые экономические потрясения для них. Он полагает, что к 2029 году Европейский союз вообще распадется, и некоторые страны обанкротятся.