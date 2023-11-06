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Posted 6 ноября 2023, 10:27

Published 6 ноября 2023, 10:27

Modified 6 ноября 2023, 10:36

Updated 6 ноября 2023, 10:36

Математик рассчитал, когда может закончиться СВО

Математик рассчитал, когда может закончиться СВО

6 ноября 2023, 10:27
Фото: 1MI.
Математик Григорий Кваша провел расчёты, чтобы определить, когда закончится спецоперация и кто выйдет из нее победителем, сообщает «Царьград».


Учёный исходил из предположения, что все события в мире происходят циклично и поддаются математическому анализу и прогнозированию. В результате своих исследований, Кваша пришел к выводу, что спецоперация завершится в 2025 году. Учёный уверен, что именно Россия станет победителем.

Кроме того, Григорий Кваша считает, что до 2053 года не будет кардинальных изменений в политической власти и революций. По его словам, страна будет постепенно присоединять новые территории.

Что же касается Европы и США, прогнозы для них не так оптимистичны. Кваша предсказывает тяжелые экономические потрясения для них. Он полагает, что к 2029 году Европейский союз вообще распадется, и некоторые страны обанкротятся.

#Илья Протвинов#Общество#Россия#СВО#США
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