Диетолог рассказала, что нельзя есть на ужин

Она рассказала изданию «Доктор Питер», что полностью отказываться от ужина нельзя, так как это может нарушить обмен веществ. Однако есть продукты, которые лучше не включать в вечернее меню, так как они могут негативно повлиять на метаболизм и самочувствие.



В первую очередь стоит исключить из вечернего питания простые углеводы, такие как картофель, белый рис и макароны. Лучше выбрать сложные углеводы, например, бурый рис и макароны из твердых сортов пшеницы. Важно помнить, что количество их должно быть умеренным, не более 100-150 граммов. Избыток углеводов на ужин может оказаться вредным для поджелудочной железы, вызывая выработку большего количества инсулина. Это в свою очередь может привести к ожирению и развитию сахарного диабета.



Также следует отказаться от выпечки и сладостей, которые содержат много углеводов и калорий. Например, шоколад, съеденный на ужин, приведет к колебаниям уровня сахара в крови и препятствует выработке жиросжигающего гормона.