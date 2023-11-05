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Posted 5 ноября 2023, 05:16

Published 5 ноября 2023, 05:16

Modified 5 ноября 2023, 05:23

Updated 5 ноября 2023, 05:23

Врач рассказал, что нельзя делать перед сдачей анализа крови

Врач рассказал, что нельзя делать перед сдачей анализа крови

5 ноября 2023, 05:16
Фото: 1MI.
Перед сдачей крови нужно придерживаться ряда правил, чтобы добиться точности результатов, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.


Он указал на несколько важных правил, которых стоит придерживаться перед сдачей анализа. Первое правило — нельзя есть, пить алкоголь, курить, нервничать или заниматься физическими упражнениями накануне анализа крови.

Если речь идет об общем анализе крови, то желательно не есть с утра. Однако можно пить воду, чтобы кровь не была густой.

Врач также отметил вред курения перед анализом крови. Он рассказал «Москва 24», что оно вызывает спазм сосудов, что может повлиять на полученные результаты. Он также не рекомендует сдавать кровь в состоянии стресса и советует отложить исследование.

«Лучше сдавать анализ, когда человек не нервничает. Потому что эмоциональное состояние может повлиять на многие показатели», — уточнил эксперт.

#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Питание#Вода#Врач#Физические упражнения#Эмоциональное состояние#Алкоголь#Исследование#Стресс
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