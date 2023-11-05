Врач рассказал, что нельзя делать перед сдачей анализа крови



Он указал на несколько важных правил, которых стоит придерживаться перед сдачей анализа. Первое правило — нельзя есть, пить алкоголь, курить, нервничать или заниматься физическими упражнениями накануне анализа крови.



Если речь идет об общем анализе крови, то желательно не есть с утра. Однако можно пить воду, чтобы кровь не была густой.



Врач также отметил вред курения перед анализом крови. Он рассказал «Москва 24», что оно вызывает спазм сосудов, что может повлиять на полученные результаты. Он также не рекомендует сдавать кровь в состоянии стресса и советует отложить исследование.



«Лучше сдавать анализ, когда человек не нервничает. Потому что эмоциональное состояние может повлиять на многие показатели», — уточнил эксперт.