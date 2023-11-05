Стали известны самые вредные для мужского здоровья продукты

Гинзбург рассказал «Мосленте», что мужчины употребляют малое количество зелени и не уделяют достаточного внимания злакам и гречке. В результате у них недостаток магния и витаминов группы В, которые являются важными для обмена веществ и предотвращения развития атеросклероза.