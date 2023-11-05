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Posted 5 ноября 2023, 06:31

Published 5 ноября 2023, 06:31

Modified 5 ноября 2023, 06:35

Updated 5 ноября 2023, 06:35

Стали известны самые вредные для мужского здоровья продукты

Стали известны самые вредные для мужского здоровья продукты

5 ноября 2023, 06:31
Фото: 1MI.
Мужчины должны уменьшить потребление соли и увеличить количество свежих овощей, фруктов и зелени, сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

Мужчины чаще, чем женщины, употребляют в пищу излишнее количество соли. Это негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и общем физическом и психическом здоровье.

Также мужчины часто потребляют вредные жиры, например, маргарин, который содержится в чипсах и выпечке. Рекомендуется исключить эти продукты из рациона. Также следует избегать неполноценных белков, которые присутствуют в красном мясе, сосисках.

Гинзбург рассказал «Мосленте», что мужчины употребляют малое количество зелени и не уделяют достаточного внимания злакам и гречке. В результате у них недостаток магния и витаминов группы В, которые являются важными для обмена веществ и предотвращения развития атеросклероза.

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#Илья Протвинов#Здоровье#Овощи#Фрукты#Соль#Витамины#Жиры#Зелень#Красное мясо#Атеросклероз#Мужчины#Магний
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