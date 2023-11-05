Стали известны самые вредные для мужского здоровья продукты

Posted 5 ноября 2023, 06:31
Published 5 ноября 2023, 06:31
Modified 5 ноября 2023, 06:35
Updated 5 ноября 2023, 06:35
Мужчины чаще, чем женщины, употребляют в пищу излишнее количество соли. Это негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и общем физическом и психическом здоровье.
Также мужчины часто потребляют вредные жиры, например, маргарин, который содержится в чипсах и выпечке. Рекомендуется исключить эти продукты из рациона. Также следует избегать неполноценных белков, которые присутствуют в красном мясе, сосисках.
Гинзбург рассказал «Мосленте», что мужчины употребляют малое количество зелени и не уделяют достаточного внимания злакам и гречке. В результате у них недостаток магния и витаминов группы В, которые являются важными для обмена веществ и предотвращения развития атеросклероза.