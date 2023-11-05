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Posted 5 ноября 2023, 05:31

Published 5 ноября 2023, 05:31

Modified 5 ноября 2023, 05:37

Updated 5 ноября 2023, 05:37

Собчак заявила, что не сдавала полиции Вику Цыганову

Собчак заявила, что не сдавала полиции Вику Цыганову

5 ноября 2023, 05:31
Фото: 1MI.
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала жалобы певицы Вики Цыгановой на то, что к ним пришли с обысками, пишет Starhit.

Издание со ссылкой на слова Вики и Вадима Цыгановых пишет, что вечером 4 ноября их дом посетила полиция для проведения обыска. Пара разместила сообщение в соцсетях, в котором просит помощи.

«Они утверждают, что Ксения Собчак позвонила в полицию и вызвала наряд к их дому. Сама телеведущая была очень удивлена высказываниям супругов. В ответ она сказала, что не может понять, как Ксения Собчак и Цыгановы могут быть связаны друг с другом настолько тесно, чтобы она потратила даже минуту своего времени на то, чтобы на них настучать», — уточнило издание.

Оно со ссылкой на слова Собчак добавило, что ей интереснее было бы завести муравьиную ферму в своем кабинете, чем заниматься такими делами.

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#Илья Протвинов#Общество#Соцсети#Полиция
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