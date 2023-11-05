Собчак заявила, что не сдавала полиции Вику Цыганову

«Они утверждают, что Ксения Собчак позвонила в полицию и вызвала наряд к их дому. Сама телеведущая была очень удивлена высказываниям супругов. В ответ она сказала, что не может понять, как Ксения Собчак и Цыгановы могут быть связаны друг с другом настолько тесно, чтобы она потратила даже минуту своего времени на то, чтобы на них настучать», — уточнило издание.