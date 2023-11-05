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Posted 5 ноября 2023, 05:46

Published 5 ноября 2023, 05:46

Modified 5 ноября 2023, 05:48

Updated 5 ноября 2023, 05:48

Диетолог рассказал, какие продукты нельзя добавлять в яичницу

Диетолог рассказал, какие продукты нельзя добавлять в яичницу

5 ноября 2023, 05:46
Фото: 1MI.
Яичницу не стоит совмещать с определенными продуктами, так как это может привести к лишним килограммам, сообщил диетолог Нахид Али.

Яйца — важная часть правильного питания, и даже жареные яйца можно считать диетическим блюдом. Однако есть продукты, которые не стоит сочетать с яичницей, если нужно похудеть.

По словам диетолога Нахида Али, стоит избегать добавления жирных сливок и кусочков бекона к яичнице: они содержат много насыщенных жиров и калорий, и не являются частью диетического рациона. Если регулярно готовить такое блюдо, то можно поправиться.

«Росбалт» со ссылкой на слова эксперта пишет, что бекон содержит соль и добавки, которые тоже могут способствовать набору веса. Вместо этого лучше заменить эти компоненты в яичнице на более полезные продукты: овощи и обезжиренный йогурт.

#Илья Протвинов
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