Диетолог рассказал, какие продукты нельзя добавлять в яичницу

«Росбалт» со ссылкой на слова эксперта пишет, что бекон содержит соль и добавки, которые тоже могут способствовать набору веса. Вместо этого лучше заменить эти компоненты в яичнице на более полезные продукты: овощи и обезжиренный йогурт.