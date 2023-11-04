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Posted 4 ноября 2023, 12:21

Published 4 ноября 2023, 12:21

Modified 4 ноября 2023, 12:26

Updated 4 ноября 2023, 12:26

Тамара Глоба предсказала денежный успех трем знакам зодиака

Тамара Глоба предсказала денежный успех трем знакам зодиака

4 ноября 2023, 12:21
Фото: 1MI.
В ноябре три знака Зодиака могут значительно улучшить материальное положение, сообщила известный астролог Тамара Глоба.

Астролог советует быть осторожными с деньгами и на дороге всем, кроме представителей Тельца, Девы и Скорпиона. Она объясняет это влиянием лунного затмения, произошедшего в конце октября.

Тамара Глоба рассказала «Экспресс-газете», что люди, относящиеся к этим знакам, могут чувствовать себя защищенными. В ноябре Девы смогут преодолеть финансовые трудности и будут успешны в делах и отношениях. Кроме того, успех в деньгах будет сопровождать их и в следующем году.

Скорпионов также ждет успех в карьере и финансовой сфере, но астролог призывает их не расслабляться и продолжать усердно трудиться в первой декаде ноября.

Глоба не советует Тельцам отчаиваться, хотя кажется, что у них нет перспектив и повышения зарплаты. Она предсказывает, что в последний месяц осени у них все изменится моментально и наступит время триумфа.

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