Тамара Глоба предсказала денежный успех трем знакам зодиака

Тамара Глоба рассказала «Экспресс-газете», что люди, относящиеся к этим знакам, могут чувствовать себя защищенными. В ноябре Девы смогут преодолеть финансовые трудности и будут успешны в делах и отношениях. Кроме того, успех в деньгах будет сопровождать их и в следующем году.