Тамара Глоба предсказала денежный успех трем знакам зодиака

Posted 4 ноября 2023, 12:21
Published 4 ноября 2023, 12:21
Modified 4 ноября 2023, 12:26
Updated 4 ноября 2023, 12:26
Астролог советует быть осторожными с деньгами и на дороге всем, кроме представителей Тельца, Девы и Скорпиона. Она объясняет это влиянием лунного затмения, произошедшего в конце октября.
Тамара Глоба рассказала «Экспресс-газете», что люди, относящиеся к этим знакам, могут чувствовать себя защищенными. В ноябре Девы смогут преодолеть финансовые трудности и будут успешны в делах и отношениях. Кроме того, успех в деньгах будет сопровождать их и в следующем году.
Скорпионов также ждет успех в карьере и финансовой сфере, но астролог призывает их не расслабляться и продолжать усердно трудиться в первой декаде ноября.
Глоба не советует Тельцам отчаиваться, хотя кажется, что у них нет перспектив и повышения зарплаты. Она предсказывает, что в последний месяц осени у них все изменится моментально и наступит время триумфа.