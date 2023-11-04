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Posted 4 ноября 2023, 12:40

Published 4 ноября 2023, 12:40

Modified 4 ноября 2023, 12:45

Updated 4 ноября 2023, 12:45

Стал известен продукт, который продлит молодость

Стал известен продукт, который продлит молодость

4 ноября 2023, 12:40
Фото: 1MI.
Хурма является очень полезной для людей, особенно тех, кому более 50 лет, сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

В интервью газете «Вечерняя Москва» известный специалист по питанию Михаил Гинзбург поделился информацией про хурму и ее полезных свойствах.

По его словам, хурму можно включать в рацион всех людей, но особенно она важна для тех, кто старше 50 лет. Это объясняется тем, что хурма содержит много витаминов и микроэлементов, таких как йод и железо. Вещества, которые есть в этом фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет и помогают бороться с опасными инфекционными заболеваниями.

«Для людей старше 50 лет хурма может быть настоящим средством для сохранения молодости. Кроме того, ее употребление помогает сохранить цвет волос, предотвращая поседение», — отметил эксперт.

Он добавил, что хурму следует есть не чаще трех раз в неделю. Ее лучше есть свежей или замороженной.

#Илья Протвинов#Общество#Иммунитет#Питание#Москва#Витамины#Нервная система#Микроэлементы
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