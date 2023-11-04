Стал известен продукт, который продлит молодость

Posted 4 ноября 2023, 12:40
Published 4 ноября 2023, 12:40
Modified 4 ноября 2023, 12:45
Updated 4 ноября 2023, 12:45
В интервью газете «Вечерняя Москва» известный специалист по питанию Михаил Гинзбург поделился информацией про хурму и ее полезных свойствах.
По его словам, хурму можно включать в рацион всех людей, но особенно она важна для тех, кто старше 50 лет. Это объясняется тем, что хурма содержит много витаминов и микроэлементов, таких как йод и железо. Вещества, которые есть в этом фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет и помогают бороться с опасными инфекционными заболеваниями.
«Для людей старше 50 лет хурма может быть настоящим средством для сохранения молодости. Кроме того, ее употребление помогает сохранить цвет волос, предотвращая поседение», — отметил эксперт.
Он добавил, что хурму следует есть не чаще трех раз в неделю. Ее лучше есть свежей или замороженной.