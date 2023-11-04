Стал известен продукт, который продлит молодость

По его словам, хурму можно включать в рацион всех людей, но особенно она важна для тех, кто старше 50 лет. Это объясняется тем, что хурма содержит много витаминов и микроэлементов, таких как йод и железо. Вещества, которые есть в этом фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет и помогают бороться с опасными инфекционными заболеваниями.