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Posted 4 ноября 2023, 17:41

Published 4 ноября 2023, 17:41

Modified 4 ноября 2023, 17:46

Updated 4 ноября 2023, 17:46

Синоптик Вильфанд рассказал об экстремальной погоде зимой в России

Синоптик Вильфанд рассказал об экстремальной погоде зимой в России

4 ноября 2023, 17:41
Фото: Midjourney.
Жители России этой зимой могут столкнуться с резкими перепадами температуры, сообщил представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал ТАСС, что этой зимой россиянам придется столкнуться с экстремальными изменениями температуры. Он отметил, что общий климат будет теплым, но ожидаются и чрезвычайные значения.

Важно отметить, что жителям Москвы особенно нужно быть готовыми к частым перепадам температуры. По словам Романа Вильфанда, она постоянно будет сменяться, поэтому стоит ждать то оттепели, то морозов с похолоданием до минус 15-20 градусов.

Эксперт добавил, что на европейской территории, азиатской части температура будет в пределах или выше нормы.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Москва#ТАСС#Температура#Зима#Оттепель
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