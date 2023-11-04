Синоптик Вильфанд рассказал об экстремальной погоде зимой в России

Он рассказал ТАСС, что этой зимой россиянам придется столкнуться с экстремальными изменениями температуры. Он отметил, что общий климат будет теплым, но ожидаются и чрезвычайные значения.



Важно отметить, что жителям Москвы особенно нужно быть готовыми к частым перепадам температуры. По словам Романа Вильфанда, она постоянно будет сменяться, поэтому стоит ждать то оттепели, то морозов с похолоданием до минус 15-20 градусов.