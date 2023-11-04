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Posted 4 ноября 2023, 12:57

Published 4 ноября 2023, 12:57

Modified 4 ноября 2023, 13:02

Updated 4 ноября 2023, 13:02

Пугачева могла вернуться в Россию для составления завещания

Пугачева могла вернуться в Россию для составления завещания

4 ноября 2023, 12:57
Фото: 1MI.
Певица Алла Пугачева могла вернуться в Россию, чтобы решить вопросы с завещанием, сообщает Starhit.

Известная певица Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию 2 ноября. Ее появление вызвало много вопросов у общественности, и многие задавались вопросом о причинах такого решения. Как сообщается, Пугачева вернулась на родину для размышлений о своем будущем.

«Близкие к артистке источники рассказывают, что 74-летняя певица решила составить дополнительное завещание и забрать некоторые документы, связанные с ее детьми. Хотя она уже составила завещание, в котором все передается младшим наследникам, возникли вопросы относительно собственности на замок, фактически принадлежащего ее мужу», — пишет издание.

Отмечается, что перед тем как решить эти вопросы с нотариусом, певице необходимо получить некоторые документы, касающиеся ее детей, которые понадобятся для завершения процесса их переезда в новые апартаменты в другой стране.

#Илья Протвинов#Общество#Россия#Алла Пугачёва#Завещание#Документы#Нотариус
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