Пугачева могла вернуться в Россию для составления завещания

Posted 4 ноября 2023, 12:57
Published 4 ноября 2023, 12:57
Modified 4 ноября 2023, 13:02
Updated 4 ноября 2023, 13:02
Известная певица Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию 2 ноября. Ее появление вызвало много вопросов у общественности, и многие задавались вопросом о причинах такого решения. Как сообщается, Пугачева вернулась на родину для размышлений о своем будущем.
«Близкие к артистке источники рассказывают, что 74-летняя певица решила составить дополнительное завещание и забрать некоторые документы, связанные с ее детьми. Хотя она уже составила завещание, в котором все передается младшим наследникам, возникли вопросы относительно собственности на замок, фактически принадлежащего ее мужу», — пишет издание.
Отмечается, что перед тем как решить эти вопросы с нотариусом, певице необходимо получить некоторые документы, касающиеся ее детей, которые понадобятся для завершения процесса их переезда в новые апартаменты в другой стране.