Врач перечислила самые полезные продукты для сердца и сосудов

Posted 3 ноября 2023, 21:44
Published 3 ноября 2023, 21:44
Modified 4 ноября 2023, 07:51
Updated 4 ноября 2023, 07:51
Врач порекомендовала употреблять в пищу масла, богатые полинасыщенными жирными кислотами — оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое и рапсовое. Они помогут поддержать здоровое состояние сосудистой стенки и сердца.
Кроме того, рекомендуется включить в свой рацион (1-2 раза в неделю) жирную рыбу, которая также богата ПНЖК и белком. Самой полезной считается сельдь, скумбрия или лосось. Употребление рыбы позволит снизить риск развития атеросклероза, отметила Бирюкова.
Очень важно для организма получать также достаточное количество белка как животного (нежирное мясо, птица), так и растительного (чечевица, горох) происхождения.
Не стоит забывать и про клетчатку, которая выводит из организма избыток жиров и необходима для роста «полезной» микрофлоры. Большое количество клетчатки содержится в цельнозерновом хлебе, овощах, зелени, фруктах и крупах. Наиболее полезные среди них: гречневая, рисовая, полбяная, отметила врач.