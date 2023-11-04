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Posted 3 ноября 2023, 21:44

Published 3 ноября 2023, 21:44

Modified 4 ноября 2023, 07:51

Updated 4 ноября 2023, 07:51

Врач перечислила самые полезные продукты для сердца и сосудов

Врач перечислила самые полезные продукты для сердца и сосудов

3 ноября 2023, 21:44
Фото: Midjourney.
Одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний является несбалансированное питание, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог Анна Бирюкова.

Врач порекомендовала употреблять в пищу масла, богатые полинасыщенными жирными кислотами — оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое и рапсовое. Они помогут поддержать здоровое состояние сосудистой стенки и сердца.

Кроме того, рекомендуется включить в свой рацион (1-2 раза в неделю) жирную рыбу, которая также богата ПНЖК и белком. Самой полезной считается сельдь, скумбрия или лосось. Употребление рыбы позволит снизить риск развития атеросклероза, отметила Бирюкова.

Очень важно для организма получать также достаточное количество белка как животного (нежирное мясо, птица), так и растительного (чечевица, горох) происхождения.

Не стоит забывать и про клетчатку, которая выводит из организма избыток жиров и необходима для роста «полезной» микрофлоры. Большое количество клетчатки содержится в цельнозерновом хлебе, овощах, зелени, фруктах и крупах. Наиболее полезные среди них: гречневая, рисовая, полбяная, отметила врач.

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#Здоровье#Питание#Белок#Рыба#Полезные продукты#Сердце#Сосуды#Масла#Жирные кислоты#Клетчатка
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