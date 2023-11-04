Врач перечислила самые полезные продукты для сердца и сосудов

Не стоит забывать и про клетчатку, которая выводит из организма избыток жиров и необходима для роста «полезной» микрофлоры. Большое количество клетчатки содержится в цельнозерновом хлебе, овощах, зелени, фруктах и крупах. Наиболее полезные среди них: гречневая, рисовая, полбяная, отметила врач.