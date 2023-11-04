Диетолог назвал еду, провоцирующую головные боли

Posted 4 ноября 2023, 12:47
Published 4 ноября 2023, 12:47
Modified 4 ноября 2023, 12:53
Updated 4 ноября 2023, 12:53
Согласно словам врача-диетолога, продукты с высоким содержанием соли, такие как соевый соус и колбасы, могут быть причиной головной боли. Он объяснил, что если у человека есть проблемы с артериальным давлением, особенно если оно нестабильное, то такие продукты могут вызывать недомогание в виде головной боли.
Эксперт рассказал «Москве 24», что боль могут вызвать и другие продукты, богатые солью, например, полуфабрикаты. Соль, попавшая в организм, вызывает задержку жидкости, повышение давления и головную боль.
Кроме того, алкоголь также может стать причиной головной боли.