Диетолог назвал еду, провоцирующую головные боли

Согласно словам врача-диетолога, продукты с высоким содержанием соли, такие как соевый соус и колбасы, могут быть причиной головной боли. Он объяснил, что если у человека есть проблемы с артериальным давлением, особенно если оно нестабильное, то такие продукты могут вызывать недомогание в виде головной боли.