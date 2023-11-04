newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября 2023, 12:47

Published 4 ноября 2023, 12:47

Modified 4 ноября 2023, 12:53

Updated 4 ноября 2023, 12:53

Диетолог назвал еду, провоцирующую головные боли

Диетолог назвал еду, провоцирующую головные боли

4 ноября 2023, 12:47
Фото: Midjourney.
Продукты с высоким содержанием соли могут стать причиной головной боли, сообщил диетолог Евгений Арзамасцев.

Согласно словам врача-диетолога, продукты с высоким содержанием соли, такие как соевый соус и колбасы, могут быть причиной головной боли. Он объяснил, что если у человека есть проблемы с артериальным давлением, особенно если оно нестабильное, то такие продукты могут вызывать недомогание в виде головной боли.

Эксперт рассказал «Москве 24», что боль могут вызвать и другие продукты, богатые солью, например, полуфабрикаты. Соль, попавшая в организм, вызывает задержку жидкости, повышение давления и головную боль.

Кроме того, алкоголь также может стать причиной головной боли.

Читайте также:
Диетолог рассказала, как без лекарств снизить давлениеДиетолог рассказала, какая колбаса является самой полезнойДиетолог объяснил, почему шоколад нельзя запивать кофе
#Илья Протвинов#Общество#Диетолог#Полуфабрикаты#Алкоголь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика