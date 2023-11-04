«Болят все зубы, дрожь изнутри»: Новые странные симптомы ковида

Posted 3 ноября 2023, 21:22
Published 3 ноября 2023, 21:22
Modified 3 ноября 2023, 21:24
Updated 3 ноября 2023, 21:24
Историй о смертельном исходе из-за ковида сегодня все меньше, но у тех, кто болеет, возникают серьезные проблемы со здоровьем.
«Очень странно, но после ковида мое тело как будто бы разучилось нормально реагировать на жару и холод. И вообще какие-то колебания и перепады температур. К примеру, в жару (+30) я вообще с ума сходил, до метро кое-как доходил, мозг плавился, сердцебиение учащалось. Казалось, потеряю сознание. А сейчас, несмотря на то, что ещё даже не зима, но, стоя на улице, я начинаю дрожать изнутри, руки покрываются мурашками, а давление и пульс растут», — рассказывает москвич Максим, которому 42 года.
Странными ощущениями также поделилась Анна:
«Я болею сейчас, с подтвержденным тестом. Очень странные ощущения. У кого-нибудь вирус протекал с сильной ломотой в теле, совсем без температуры? Из симптомов только немного болит горло. Но тело ломит ужасно. Каждую косточку».
Мария рассказала, что уже шестой раз болеет ковидом и последствия печальные:
«В этот раз пропадал на двое суток вкус, но не обоняние. Морозило три дня. А в начале сентября взбесился иммунитет, обострились женские болезни. Расписывать не буду, но развитие настолько стремительное, что рекомендую женщинам проверяться не как принято раз в год, а раз в три месяца или следить за малейшими симптомами»
Издание описывает и такой случай:
«У меня, пожалуй, самый нетипичный из всех „нетипичных“ симптомов. Может, кто сталкивался или я одна такая? Болею сейчас, этим каким-то „легким“ ковидом, и вот на четвертый день болезни вдруг заболели зубы — ВСЕ! Да так, что хоть на стенку лезь. Десны покраснели, зубы ломит, реагируют на холод, горячее, кислое и пр. Боль сильная! Может, это вирус как-то вдарил по нервным окончаниям зубов?»
Ученые выяснили, что SARS-CoV-2 мутирует в 2–2,5 раза быстрее, чем вирус гриппа А/H3N2, в 7–10 раз быстрее «простудных» коронавирусов 229E и NL63, и пока не собирается замедлять свою скорость эволюции. Это означает, что вирус никуда не собирается уходить и продолжает «убегать» от иммунитета.