«Болят все зубы, дрожь изнутри»: Новые странные симптомы ковида

Ученые выяснили, что SARS-CoV-2 мутирует в 2–2,5 раза быстрее, чем вирус гриппа А/H3N2, в 7–10 раз быстрее «простудных» коронавирусов 229E и NL63, и пока не собирается замедлять свою скорость эволюции. Это означает, что вирус никуда не собирается уходить и продолжает «убегать» от иммунитета.