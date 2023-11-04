Блогера Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря

Posted 4 ноября 2023, 11:57
Published 4 ноября 2023, 11:57
Modified 4 ноября 2023, 12:08
Updated 4 ноября 2023, 12:08
Издание пишет, что Аяз Шабутдинов был задержан правоохранительными органами в съемной квартире в центре Москвы. Блогер только вернулся из заграницы, после чего полицейские прибыли к нему.
Говорится, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Причиной задержания бизнес-тренера послужили заявления участников его тренингов. Восемь предпринимателей, заплатившие общую сумму около пяти миллионов рублей, оказались недовольны качеством услуг.
«Тренера задержали и он был помещен под стражу. Таганский суд Москвы принял решение оставить Шабутдинова под арестом до 16 декабря», — уточнило издание.
Отмечается, что Аяз попросил освободить его за залог.