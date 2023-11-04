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Posted 4 ноября 2023, 11:57

Published 4 ноября 2023, 11:57

Modified 4 ноября 2023, 12:08

Updated 4 ноября 2023, 12:08

Блогера Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря

Блогера Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря

4 ноября 2023, 11:57
Фото: 1MI.
Известного бизнес-тренера, задержанного в пятницу, арестовали до 16 декабря, сообщает Starhit.

Издание пишет, что Аяз Шабутдинов был задержан правоохранительными органами в съемной квартире в центре Москвы. Блогер только вернулся из заграницы, после чего полицейские прибыли к нему.

Говорится, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Причиной задержания бизнес-тренера послужили заявления участников его тренингов. Восемь предпринимателей, заплатившие общую сумму около пяти миллионов рублей, оказались недовольны качеством услуг.

«Тренера задержали и он был помещен под стражу. Таганский суд Москвы принял решение оставить Шабутдинова под арестом до 16 декабря», — уточнило издание.

Отмечается, что Аяз попросил освободить его за залог.

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#Илья Протвинов
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