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Posted 4 ноября 2023, 12:13

Published 4 ноября 2023, 12:13

Modified 4 ноября 2023, 12:17

Updated 4 ноября 2023, 12:17

Блогер Милохин рассказал, как потерял огромные заработки

Блогер Милохин рассказал, как потерял огромные заработки

4 ноября 2023, 12:13
Фото: 1MI.
Известный блогер Даня Милохин рассказал, почему покинул Россию и потерял огромные заработки, пишет Starhit.

В течение прошлого года участником шоу «Ледниковый период» на Первом канале был Даня Милохин. Его партнершей в этом проекте стала Евгения Медведева, и их совместные выступления покорили сердца зрителей. Тем не менее, в какой-то момент блогер принял решение неожиданно покинуть шоу и отправиться в Дубай.

Уход из «Ледникового периода» потребовал от Дани значительных финансовых жертв, а также вызвал появление большого количества негативных комментариев. Возникли обвинения о его измене, и даже появились насмешки над его ситуацией.

Сам блогер объяснил свое решение следующим образом: «Я жил в России. Люди любили меня, ведь я выступал на Первом канале, я был хорошим парнем. Но в один момент у меня возникло ощущение, что что-то не так. Все шло очень хорошо, но нужно было что-то изменить. И вот я это сделал».

В настоящее время парень мечтает о карьере бойца смешанных единоборств и усердно тренируется в спортзале. Блогер также начал интересоваться чтением книг и изучением английского языка.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Карьера#Тренировка#Блогер#Дубай#Starhit#Шоу#Спортзал
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