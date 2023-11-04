Блогер Милохин рассказал, как потерял огромные заработки

Posted 4 ноября 2023, 12:13
Published 4 ноября 2023, 12:13
Modified 4 ноября 2023, 12:17
Updated 4 ноября 2023, 12:17
В течение прошлого года участником шоу «Ледниковый период» на Первом канале был Даня Милохин. Его партнершей в этом проекте стала Евгения Медведева, и их совместные выступления покорили сердца зрителей. Тем не менее, в какой-то момент блогер принял решение неожиданно покинуть шоу и отправиться в Дубай.
Уход из «Ледникового периода» потребовал от Дани значительных финансовых жертв, а также вызвал появление большого количества негативных комментариев. Возникли обвинения о его измене, и даже появились насмешки над его ситуацией.
Сам блогер объяснил свое решение следующим образом: «Я жил в России. Люди любили меня, ведь я выступал на Первом канале, я был хорошим парнем. Но в один момент у меня возникло ощущение, что что-то не так. Все шло очень хорошо, но нужно было что-то изменить. И вот я это сделал».
В настоящее время парень мечтает о карьере бойца смешанных единоборств и усердно тренируется в спортзале. Блогер также начал интересоваться чтением книг и изучением английского языка.