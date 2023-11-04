Блогер Милохин рассказал, как потерял огромные заработки

Сам блогер объяснил свое решение следующим образом: «Я жил в России. Люди любили меня, ведь я выступал на Первом канале, я был хорошим парнем. Но в один момент у меня возникло ощущение, что что-то не так. Все шло очень хорошо, но нужно было что-то изменить. И вот я это сделал».