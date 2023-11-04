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Posted 3 ноября 2023, 23:01

Published 3 ноября 2023, 23:01

Modified 1 июля, 06:39

Updated 1 июля, 06:39

Астрологи назвали годы рождения самых привлекательных женщин

Астрологи назвали годы рождения самых привлекательных женщин

3 ноября 2023, 23:01
Фото: Midjourney.
Природным магнетизмом обладают женщины, рожденные в годы Лошади, Крысы и Дракона, пишет Life.ru.

Женщина, родившаяся в год Лошади по китайскому календарю, чувствительна и нетерпелива. Она привыкла быть лидером и привлекает мужчин своей строптивостью и сильным характером. Такую хочется укротить, но сделать это будет непросто. И сама особа непроста — будет сложно ее убедить, если она засомневается в искренности партнера.

Лошадь по китайскому гороскопу главенствовала в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 годах. Рожденные в эти годы женщины отличаются активностью, упрямством и игривостью. Они также внешне очень привлекательны и могут влюбить в себя любого.

Женщины, рожденные в год Дракона, также обладают сильным характером и природным магнетизмом, уверены астрологи. Общение с ними дарит партнерам уверенность в себе, ради них они готовы совершить любые подвиги. Согласно китайскому гороскопу, год Дракона был в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, и 2012 годах.

В год Крысы рождаются яркие, кокетливые завоевательницы. Эксперты уверены, что они с легкостью могут кружить головы мужчинам и выгодно преподносить себя. Также рожденные в это время женщины готовы к разного рода экспериментам. По китайскому календарю год Крысы был в 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годах.

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#Развлечения#Астрология#Лошадь#Женщины#Привлекательность#Крыса#Дракон
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