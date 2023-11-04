Астрологи назвали годы рождения самых привлекательных женщин

Женщина, родившаяся в год Лошади по китайскому календарю, чувствительна и нетерпелива. Она привыкла быть лидером и привлекает мужчин своей строптивостью и сильным характером. Такую хочется укротить, но сделать это будет непросто. И сама особа непроста — будет сложно ее убедить, если она засомневается в искренности партнера.