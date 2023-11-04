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Posted 4 ноября 2023, 13:07

Published 4 ноября 2023, 13:07

Modified 1 июля, 06:39

Updated 1 июля, 06:39

Астролог Василиса Володина объяснила, почему не все могут разбогатеть

Астролог Василиса Володина объяснила, почему не все могут разбогатеть

4 ноября 2023, 13:07
Фото: 1MI.
Есть люди, которые стремятся к стабильности и достатку, но не могут этого достичь. Астролог Василиса Володина объясняет, что причиной этого может быть несколько факторов.

Во-первых, некоторые люди сами себя воспринимают как жертв и постоянно утверждают, что у них нет денег. По словам астролога, такое мышление может создать реальные проблемы с финансами.

Во-вторых, некоторым людям трудно поверить в свои возможности для достижения больших результатов. Они не установили для себя цель и не считают себя достойными успеха. В результате, им сложно добиться чего-либо.

Астролог рассказала изданию Hibiny, что еще один препятствующий фактор — отсутствие конкретных целей у людей. Если они думают о желаемом доходе только абстрактно и просто хотят иметь больше денег, их желания не сбудутся. Важно понимать, для каких целей им нужны деньги — чтобы решить определенные проблемы или осуществить задуманные планы.

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