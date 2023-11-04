Астролог Василиса Володина объяснила, почему не все могут разбогатеть

Posted 4 ноября 2023, 13:07
Published 4 ноября 2023, 13:07
Modified 1 июля, 06:39
Updated 1 июля, 06:39
Во-первых, некоторые люди сами себя воспринимают как жертв и постоянно утверждают, что у них нет денег. По словам астролога, такое мышление может создать реальные проблемы с финансами.
Во-вторых, некоторым людям трудно поверить в свои возможности для достижения больших результатов. Они не установили для себя цель и не считают себя достойными успеха. В результате, им сложно добиться чего-либо.
Астролог рассказала изданию Hibiny, что еще один препятствующий фактор — отсутствие конкретных целей у людей. Если они думают о желаемом доходе только абстрактно и просто хотят иметь больше денег, их желания не сбудутся. Важно понимать, для каких целей им нужны деньги — чтобы решить определенные проблемы или осуществить задуманные планы.