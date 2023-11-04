Астролог Василиса Володина объяснила, почему не все могут разбогатеть

Астролог рассказала изданию Hibiny, что еще один препятствующий фактор — отсутствие конкретных целей у людей. Если они думают о желаемом доходе только абстрактно и просто хотят иметь больше денег, их желания не сбудутся. Важно понимать, для каких целей им нужны деньги — чтобы решить определенные проблемы или осуществить задуманные планы.