Замглавы города в Ленобласти задержали из-за замерзающих людей

Posted 3 ноября 2023, 07:14
Published 3 ноября 2023, 07:14
Modified 3 ноября 2023, 07:18
Updated 3 ноября 2023, 07:18
По информации следствия, фигурант знал, что система теплоснабжения многоквартирных домов не готова к работе зимой. Но никаких мер по этому поводу принято не было.
При этом первый замглавы подписал паспорта о готовности зданий. Это в дальнейшем привело к авариям в системах теплоснабжения, а люди оставались без тепла.
Теперь возбудили уголовное дело, а фигуранта посадили под домашний арест. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Отмечается, что дома у подозреваемого провели обыски.