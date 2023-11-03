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Posted 3 ноября 2023, 07:14

Published 3 ноября 2023, 07:14

Modified 3 ноября 2023, 07:18

Updated 3 ноября 2023, 07:18

Замглавы города в Ленобласти задержали из-за замерзающих людей

Замглавы города в Ленобласти задержали из-за замерзающих людей

3 ноября 2023, 07:14
Фото: 1MI.
Первый замглавы администрации Ивангородского городского поселения стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление полномочиями, сообщили в УСКР по Ленинградской области.

По информации следствия, фигурант знал, что система теплоснабжения многоквартирных домов не готова к работе зимой. Но никаких мер по этому поводу принято не было.

При этом первый замглавы подписал паспорта о готовности зданий. Это в дальнейшем привело к авариям в системах теплоснабжения, а люди оставались без тепла.

Теперь возбудили уголовное дело, а фигуранта посадили под домашний арест. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Отмечается, что дома у подозреваемого провели обыски.

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