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Posted 3 ноября 2023, 17:53

Published 3 ноября 2023, 17:53

Modified 3 ноября 2023, 17:56

Updated 3 ноября 2023, 17:56

В Мордовии четыре ребенка сгорели в доме, пока мать работала в огороде

В Мордовии четыре ребенка сгорели в доме, пока мать работала в огороде

3 ноября 2023, 17:53
Фото: 1MI.
Страшная трагедия произошла в Ковылкине, где из-за пожара в доме погибли четверо малолетних детей. По предварительной информации, их мать была на улице, занималась в подсобном хозяйстве, сообщается в ТГ-канале СК РФ.

Как сообщили в МЧС, пожар возник в одной из квартир двухквартирного дома на улице Линев Кардон. Его площадь составила 35 кв. метров.

«При разборке конструкции найдено четверо погибших», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины возгорания, назначены судебные экспертизы.

Также было возбуждено уголовное дело по статье УК о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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