В Мордовии четыре ребенка сгорели в доме, пока мать работала в огороде

Posted 3 ноября 2023, 17:53
Published 3 ноября 2023, 17:53
Modified 3 ноября 2023, 17:56
Updated 3 ноября 2023, 17:56
Как сообщили в МЧС, пожар возник в одной из квартир двухквартирного дома на улице Линев Кардон. Его площадь составила 35 кв. метров.
«При разборке конструкции найдено четверо погибших», — отметили в ведомстве.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины возгорания, назначены судебные экспертизы.
Также было возбуждено уголовное дело по статье УК о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.