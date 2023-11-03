В Австралии женщина убила почти всю семью, накормив знаменитым на весь мир пирогом

Posted 2 ноября 2023, 21:30
Published 2 ноября 2023, 21:30
Modified 2 ноября 2023, 21:34
Updated 2 ноября 2023, 21:34
Всего на обед к ней пришли четверо родственников. Первыми в больницу попали трое: две бывшие свекрови Эрин и её родная сестра. Все они позже скончались. Следующим госпитализировали мужа сестры — местного пастора. Но его удалось спасти, пересадив печень.
Также очень повезло экс-супругу убийцы. В последний момент он отказался прийти в гости. Хотя не исключено, что именно ради него и затевалось всё это «смертельное шоу» с целью отомстить.
Эрин долго не признавалась в содеянном и лишь после ее ареста выяснилось, что она добавила в пирог ядовитые грибы. При этом уверяла, что якобы часть из них купила в супермаркете, а остальные — в азиатском магазинчике.
На вопрос, почему сама не отравилась, домохозяйка сказала, что вовремя приняла препарат для печени.
Также выяснилось, что год назад её бывший муж перенёс необъяснимую болезнь и чуть не умер, больше двух недель пролежав в коме. Теперь все ждут, что скажет единственный выживший после обеда — пастор.