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Posted 2 ноября 2023, 21:30

Published 2 ноября 2023, 21:30

Modified 2 ноября 2023, 21:34

Updated 2 ноября 2023, 21:34

В Австралии женщина убила почти всю семью, накормив знаменитым на весь мир пирогом

В Австралии женщина убила почти всю семью, накормив знаменитым на весь мир пирогом

2 ноября 2023, 21:30
Фото: Midjourney.
49-летняя Эрин Паттерсон из Леонгаты испекла на семейный обед знаменитый пирог Веллингтон, начинив его помимо говядины бледными поганками. Итог — трое скончались, еще один в тяжелом состоянии, пишет Shot.

Всего на обед к ней пришли четверо родственников. Первыми в больницу попали трое: две бывшие свекрови Эрин и её родная сестра. Все они позже скончались. Следующим госпитализировали мужа сестры — местного пастора. Но его удалось спасти, пересадив печень.

Также очень повезло экс-супругу убийцы. В последний момент он отказался прийти в гости. Хотя не исключено, что именно ради него и затевалось всё это «смертельное шоу» с целью отомстить.

Эрин долго не признавалась в содеянном и лишь после ее ареста выяснилось, что она добавила в пирог ядовитые грибы. При этом уверяла, что якобы часть из них купила в супермаркете, а остальные — в азиатском магазинчике.

На вопрос, почему сама не отравилась, домохозяйка сказала, что вовремя приняла препарат для печени.

Также выяснилось, что год назад её бывший муж перенёс необъяснимую болезнь и чуть не умер, больше двух недель пролежав в коме. Теперь все ждут, что скажет единственный выживший после обеда — пастор.

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