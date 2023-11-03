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Posted 3 ноября 2023, 05:46

Published 3 ноября 2023, 05:46

Modified 3 ноября 2023, 05:51

Updated 3 ноября 2023, 05:51

Стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

Стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

3 ноября 2023, 05:46
Фото: Midjourney.
Певица Алла Пугачева вернулась в Россию и сейчас находится в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

Певица приехала в столицу на поезде из Пскова, который прибыл на Ленинградский вокзал рано утром.

С ней были двое сопровождающих — мужчина и женщина. Артистка самой последней вышла из поезда, так что никто из остальных пассажиров не заметил ее появления.

Она спокойно шла по перрону, общалась со своими спутниками. Мужчина катил за собой чемодан ярко-розового цвета.

«Интересно, что пока Пугачева шла, никто не обратил на нее внимания. Затем она села в черный автомобиль с тонированными стеклами — и отправилась домой. Предположительно, она направляется в свой замок», — пишет издание.

Напомним, что Пугачева вместе с супругом покинула в Россию и жила в Израиле.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Автомобиль#Израиль#Алла Пугачева#Псков#Ленинградский вокзал#Поезд#Замок
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