Стало известно о возвращении Пугачевой в Россию

Певица приехала в столицу на поезде из Пскова, который прибыл на Ленинградский вокзал рано утром.



С ней были двое сопровождающих — мужчина и женщина. Артистка самой последней вышла из поезда, так что никто из остальных пассажиров не заметил ее появления.



Она спокойно шла по перрону, общалась со своими спутниками. Мужчина катил за собой чемодан ярко-розового цвета.