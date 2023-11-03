Россиянам пообещали экстремальную зиму

Он также сообщил, что снег выпал уже на 85-90% территории России. Снежный покров пока не установился в Южном и Центральном федеральных округах, а также на небольшой территории Забайкальского края, в Приморье и Хабаровском крае. Но в двух последних регионах, из-за сложной погоды и осадков, после выходных ситуация изменится, подчеркнул синоптик.