Россиянам пообещали экстремальную зиму

Posted 3 ноября 2023, 18:16
Published 3 ноября 2023, 18:16
Modified 3 ноября 2023, 19:18
Updated 3 ноября 2023, 19:18
В целом, зима ожидается теплой, заметил синоптик.
«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — сказал Вильфанд.
При этом жителям столицы стоит готовиться к частым перепадам температуры. Периоды оттепели и морозов до 15-20 градусов будут сменять друг друга, добавил Вильфанд.
Он также сообщил, что снег выпал уже на 85-90% территории России. Снежный покров пока не установился в Южном и Центральном федеральных округах, а также на небольшой территории Забайкальского края, в Приморье и Хабаровском крае. Но в двух последних регионах, из-за сложной погоды и осадков, после выходных ситуация изменится, подчеркнул синоптик.