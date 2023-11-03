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Posted 3 ноября 2023, 18:16

Published 3 ноября 2023, 18:16

Modified 3 ноября 2023, 19:18

Updated 3 ноября 2023, 19:18

Россиянам пообещали экстремальную зиму

Россиянам пообещали экстремальную зиму

3 ноября 2023, 18:16
Фото: Midjourney.
Этой зимой стоит готовиться к экстремальным перепадам температур, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В целом, зима ожидается теплой, заметил синоптик.

«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — сказал Вильфанд.

При этом жителям столицы стоит готовиться к частым перепадам температуры. Периоды оттепели и морозов до 15-20 градусов будут сменять друг друга, добавил Вильфанд.

Он также сообщил, что снег выпал уже на 85-90% территории России. Снежный покров пока не установился в Южном и Центральном федеральных округах, а также на небольшой территории Забайкальского края, в Приморье и Хабаровском крае. Но в двух последних регионах, из-за сложной погоды и осадков, после выходных ситуация изменится, подчеркнул синоптик.

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