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Posted 3 ноября 2023, 19:32

Published 3 ноября 2023, 19:32

Modified 3 ноября 2023, 19:34

Updated 3 ноября 2023, 19:34

Пугачева вернулась в Россию не навсегда

Пугачева вернулась в Россию не навсегда

3 ноября 2023, 19:32
Фото: Midjourney.
Источники в окружении певицы утверждают, что она будет время от времени приезжать в Россию, но не разглашают цель ее последнего визита, пишет «МК».

Алла Пугачева — гражданка России, поэтому будет приезжать сюда, сообщил один из источников издания.

«Некоторые СМИ пишут, что, дескать, Пугачева приехала, чтобы дооформить все бумаги и больше не приезжать в страну, это не так. Пугачева — гражданка России и будет приезжать сюда всегда, вопреки разным гадким слухам. Никакие злопыхатели не испортят ее отношения с родиной», — заверил инсайдер.

Сообщается, что ее последний визит продлится недолго, так как оставшиеся за границей дети по ней сильно скучают.

Накануне директор исполнительницы Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом она не стала уточнять, как долго исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

ТГ-канал Shot сообщал, что певица приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. Она якобы также планирует помочь своему мужу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) со снятием статуса иноагента.

Инсайдер сообщил, что певица давно завещала все свое имущество младшим детям, однако, напомнил инсайдер, замок в деревне Грязь по-прежнему принадлежит ее супругу. По данным канала, Пугачевой нужно решить с нотариусом вопросы, касающиеся наследования этого особняка ее детьми.

Пугачева вернулась в Россию
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#Россия#Дети#Лимассол#Максим Галкин#Алла Пугачева#Завещание#Документы#Наследование#Нотариус#Особняк
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