Пугачева вернулась в Россию не навсегда

Posted 3 ноября 2023, 19:32
Published 3 ноября 2023, 19:32
Modified 3 ноября 2023, 19:34
Updated 3 ноября 2023, 19:34
Алла Пугачева — гражданка России, поэтому будет приезжать сюда, сообщил один из источников издания.
«Некоторые СМИ пишут, что, дескать, Пугачева приехала, чтобы дооформить все бумаги и больше не приезжать в страну, это не так. Пугачева — гражданка России и будет приезжать сюда всегда, вопреки разным гадким слухам. Никакие злопыхатели не испортят ее отношения с родиной», — заверил инсайдер.
Сообщается, что ее последний визит продлится недолго, так как оставшиеся за границей дети по ней сильно скучают.
Накануне директор исполнительницы Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом она не стала уточнять, как долго исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.
ТГ-канал Shot сообщал, что певица приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. Она якобы также планирует помочь своему мужу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) со снятием статуса иноагента.
Инсайдер сообщил, что певица давно завещала все свое имущество младшим детям, однако, напомнил инсайдер, замок в деревне Грязь по-прежнему принадлежит ее супругу. По данным канала, Пугачевой нужно решить с нотариусом вопросы, касающиеся наследования этого особняка ее детьми.