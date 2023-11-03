Пугачева вернулась в Россию не навсегда

Инсайдер сообщил, что певица давно завещала все свое имущество младшим детям, однако, напомнил инсайдер, замок в деревне Грязь по-прежнему принадлежит ее супругу. По данным канала, Пугачевой нужно решить с нотариусом вопросы, касающиеся наследования этого особняка ее детьми.