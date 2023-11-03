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Posted 2 ноября 2023, 22:42

Published 2 ноября 2023, 22:42

Modified 2 ноября 2023, 22:44

Updated 2 ноября 2023, 22:44

Названы самые эгоистичные знаки Зодиака

Названы самые эгоистичные знаки Зодиака

2 ноября 2023, 22:42
Фото: Midjourney.
Таролог рассказала, какие представители знака зодиака являются самыми эгоистичными и не могут искренне любить, пишет Утро.ру.

Чаще всего эгоизм проявляется у Раков. Люди, родившиеся под этим знаком, нередко испытывают трудности в общении с окружающими. Им сложно привязываться к людям, однако с заботой о близких у них проблем нет.

Эгоизм также особенно характерен для Водолеев. Представители этого знака зодиака отличаются непостоянством, поэтому им не свойственны привязанности и проявление нежности.

Аналогичные проблемы и у Козерогов. Они, по словам таролога, настолько любят свою работу, что ни за что не предпочтут ей отношения.

Также эгоистичные черты характера часто прослеживаются у Близнецов. Эксперт характеризует этот знак зодиака как своенравный. По словам таролога, этим представителям зодиакального круга звезды подарили непростой характер, поэтому им быстро наскучивают серьезные отношения.

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#Развлечения#Близнецы#Рак#Козерог#Водолей#Зодиак#Эгоизм
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